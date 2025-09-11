Ve vodě plavou ostatky! V Orlíku našli tělo nezvěstného muže

11. září 2025
Jako by byl Orlík prokletý. Známá vodní nádrž vydala letos tělo již třetího člověka. Policisté po konkrétním utonulém pátrali již od ledna. Nejprve se našla část těla, posléze svědek ohlásil nález dalších ostatků. 

„Shodou okolností byli v blízkosti i kolegové ze zásahové jednotky, kde jsou specialisté potápěči,“ informoval server iDnes policejní mluvčí Milan Bajcura. Mrtvá osoba u sebe měla doklady, bylo tak jednoduché ji ztotožnit. 

„My jsme u něj našli doklady, takže to je pro nás hlavní vodítko, že se jedná o muže, po kterém jsme pátrali. Stejně ale proběhne zdravotní pitva, aby nám potvrdila příčinu úmrtí,“ vysvětlil mluvčí. Po muži pátrali strážci zákona již od ledna. V pořadí jde letos o třetího utonulého v Orlíku.

