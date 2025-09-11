Šílenec na D1! V odstavném pruhu svištěl ve sporťáku, směšný trest
Řidič na dálnici D1 na Vysočině natočil dramatické video. V odstavném pruhu šoféra předjel v obrovské rychlosti řidič sporťáku. Slovák svým jednáním ohrozil hned několik aut. A trest? Směšná pokuta!
„Jel jsem od Pelhřimova na Prahu a zhruba za 76. kilometrem mě předjelo krajnicí závodní auto. Za mnou byly ještě dva náklaďáky a on se pravděpodobně snažil urychlit cestu, kvůli té dodávce, co mě předjížděla zleva,“ popsal celou událost serveru CNN Prima News autor záznamu.
Riskantní manévr neušel pozornosti ani koordinátorce BESIP Veronice Vošické Buráňové. „Řidič osobního vozidla má evidentně nějaký psychický problém,“ uvedla k chování šoféra na videu. „Jen těžko hledám důvody, které by ho k podobnému hazardu vedly,“ poznamenala Buráňová.
Jak uvedla, zásadní riziko bylo ve dvou záležitostech. Pokud by někdo v odstavném pruhu zrovna stál, mohlo dojít k fatální nehodě. „Druhým momentem je zařazení zpátky do jízdního pruhu,“ řekla koordinátorka. Jak je z videa zřejmé a potvrdil to i svědek, řidič značně překročil povolenou rychlost. I proto si na hazardéra brzy došlápli policisté.
„Na 30. kilometru dálnice D1 policisté muže zastavili a s celým jeho přestupkovým jednáním ho konfrontovali. On s přestupkem souhlasil a policisté celou věc vyřídili příkazem na místě,“ potvrdila mluvčí policistů Barbora Schneeweissová.
Řidič sportovního vozu vyvázl se směšnou pokutou. Na místě strážcům zákona dal tisíc korun. „Trest ve výši 1 000 korun je opravdu výsměchem vzhledem k tomu, že tady mohla vzniknout vážná dopravní nehoda,“ dodala Buráňová.
