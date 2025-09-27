Žena na Olomoucku skočila s dálničního mostu: Na místě zemřela

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: ZZS Olomouckého kraje)
Autor: ČTK - 
27. září 2025
14:41

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Žena zraněním podlehla, případem se zabývají policisté. 

Žena z mostu nad dálnicí D46 před Olomoucí skočila krátce po 11:00. Na místě zasahovali záchranáři, hasiči a policisté, před místem nehody se vytvořily kolony vozidel.

Dálnice proto byla ve směru na Olomouc uzavřena. Provoz byl obnoven zhruba v 13:30. Žena skok z mostu nepřežila.

