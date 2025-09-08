Žena dolovala z kávovaru kapsli: V přístroji se jí zasekla ruka, hasiči ho museli rozřezat
Kuriózní zásah mají za sebou olomoučtí hasiči. Vyjížděli vysvobodit mladé ženě ruku z kávovaru. Dolovala z přístroje zaseknutou kapsli tak vehementně, až jí uvnitř zůstala končetina uvězněná a nemohla ji dostat ven.
Žena se nejprve snažila zaseknutou kapsli vyndat a vyměnit. Jenže záhy měla sama problém. „Při manipulaci s přístrojem se jí záhadným způsobem končetina uvnitř zařízení zaklínila a nešla vytáhnout,“ popsali šlamastyku olomoučtí hasiči.
Ti přispěchali nešťastnici na pomoc. Na vlastní oči tak viděli, že má ruku až nad zápěstí uvězněnou v útrobách kávovaru. „S opatrností, ale ani s použitím přiměřené síly nebylo možné dlaň vyprostit,“ konstatovali zachránci a tak musela nastoupit technika.
„S využitím akubrusky jsme rozřezali plášť kávovaru, část jsme rozebrali a ruku mladé ženě poté opatrně vytáhli ven,“ popsali kuriózní akci. Uvedli, zásah se obešel bez zranění. „Přístroj náš zákrok ovšem nepřežil,“ dodali hasiči.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.