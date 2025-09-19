Senior se oběsil přímo na náměstí: Škrticímu se nešťastníkovi kolemjdoucí nepomohli!
Na rušném náměstí ve slovenské Prievidzi se ve čtvrtek dopoledne odehrála děsivá scéna. Starší muž si přímo uprostřed města uvázal na strom oprátku a začal se dusit, kolemjdoucí však nezasáhli. Život mu zachránil až zaměstnanec ostrahy z nedalekého supermarketu.
Ve čtvrtek 18. září dopoledne si muž (62) přímo uprostřed města uvázal na větev stromu smyčku a oběsil se na ní. Kamery městské policie zachytily, jak prochází náměstím v obleku s taškou v ruce, přistupuje k jednomu ze stromů, upevňuje provaz a nasazuje si jej na krk. Následně se začal dusit, zatímco kolem něj proudily desítky lidí.
Podle policie visel na stromě několik minut a přestože kolem prošla řada kolemjdoucích, nikdo z nich se nepokusil zasáhnout. Někteří se na něj podívali, ale pokračovali dál, aniž by přivolali pomoc. Teprve pracovník soukromé bezpečnostní služby z nedalekého supermarketu si v posledních okamžicích všiml, co se děje.
„Už jsem slyšel jen, že chrčel… to byly poslední sekundy,“ popsal dramatické chvíle pro slovenská média strážný Tomáš M. Přiběhl k chroptícímu muži a z oprátky ho odřízl.
Záchranáři poté seniora převezli do nemocnice v Bojnicích, kde mu poskytli nezbytnou péči. Odborníci upozorňují, že takové jednání svědčí o vážných psychických problémech. Podle psychologů je oběšení na veřejném místě projevem hluboké duševní krize a potřeby zoufalé pomoci. Současně vyvolává otazníky nad reakcí veřejnosti – proč nikdo z přítomných okamžitě nezasáhl a nepokusil se muže zachránit.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.
Určtě pomůžou , dají ho k Chocholouškovi