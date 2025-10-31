Tipy na víkend: Svátek mrtvých! Cesta světlem, Comic-Con i slavnosti sv. Huberta

/
  • Neseďte doma, vyrazte na výlet!
    31. října 2025 ● 05:00

    První listopadový víkend s sebou přinese typicky podzimní počasí. Lépe bude v sobotu, neděle proprší.Teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů. Není přesto důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Prague Car Festival

    Čtrnáctý ročník akce evropského významu Prague Car Festival nabídne na Výstavišti v Praze-Letňanech oba víkendové dny podívanou na široké spektrum unikátních automobilů a motocyklů. Představí se nejlepší tuningy z celé Evropy, česká i zahraniční špička automobilových a motocyklových závodů i průřez bohatou historií vývoje automobilů a motocyklů od předválečného období až po současnost.

    Prague Car Festival v Praze - Letňanech.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 2.

    Svatohubertské slavnosti

    Na zámku Loučeň na Nymbursku se v sobotu konají tradiční Hubertské slavnosti. Na celý den je připravený bohatý program plný hudby, sokolnictví, myslivecké kynologie, umění a českých tradic. Akci ukončí v 17 hodin světelná show.

    Svatohubertské slavnosti na Loučni.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Starokladrubáci v akci

    Národní hřebčín Kladruby nad Labem pořádá v sobotu podzimní Hubertovu jízdu. Zájemci ji absolvují v sedle starokladrubských koní nebo v kočárech. Začátek je na nádvoří kladrubského hřebčína, kde proběhne slavnostní nástup, závěrečné „Halali“ se uskuteční na místním závodišti.

    Svatohubertské jízdy ve Kladrubech nad Labem.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Den mrtvých

    *Praha - Atmosféru mexického Día de Muertos můžete o víkendu zažít na nádvoří Náprstkova muzea. Poznáte tradice jednoho z nejdůležitějších mexických svátků, tanec i jídlo.

     

    *Brno - Mexické Dušičky se konají v sobotu od 13 hodin v Restauraci El Coyote Cojo. Připravený je program pro děti i dospělé, soutěže a účast v mezinárodní výzvě o nejkrásnější oltář.

    Mexický svátek mrtvých v Náprstkově muzeu v Praze.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 5.

    Comic-Con v Brně

    Comic-Con Brno & Junior se uskuteční o víkendu na výstavišti v Brně. Nabídne dva dny plné domácích i zahraničních hvězd, popkultury, sci-fi, fantasy, her, knih i zábavy pro celou rodinu. Novinkou bude Halloween party, která proběhne už v pátek 31. října. Letošní ročník přinese i několik výstav: kostýmy ze seriálu Arabela, originální filmové plakáty např. Vinnetou, E. T. – Mimozemšťan, a papírové modely ve spolupráci s časopisem ABC. Obří plocha je věnována hernám.

    Comic-Con Junior v Brně.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 6.

    Svět knihy

    Na Výstavišti v Brně proběhne do neděle také největší knižní veletrh. Objevíte tu tisíce knižních novinek a setkat se můžete tváří v tvář s oblíbenými autory bestsellerů z Česka i zahraničí, ale i s novými talenty. Mezi hosty budou zastoupeni autoři různých žánrů – od beletrie přes non-fiction, sci-fi a fantasy, až po dětskou literaturu.

    Knižní veletrh v Brně.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Keltský nový rok

    Oslavte Samhein – keltský nový rok v Zemi Keltů v Nasavrkách. Ve dne budou před oppidem připraveny tematické dílničky, na nichž si budou moci malí i velcí návštěvníci vyrobit masku, podzimní dekoraci nebo lucerničku. Chybět nebudou ani řemeslné stánky. Večer je připravené samhainové strašení. Ve vyzdobeném oppidu potkáte duchy předků, mytologické postavy, bytosti kouzelné a strašidelné.

    Samhein oslavíte v Nasavrkách.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Pojďte se bát

    Strašidelný den zažijete v sobotu v ostravských Dolních Vítkovicích. Celý areál se promění v hrůzyplné místo plné dobrodružství a strašení. Potkáte tu i Addamsovu rodinu s jejich show plnou děsivých pokusů, ožije hrabě Drákula, vlkodlaci a příšery.

    Strašidelný den v Ostravě.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Dračí říše

    Do světa mluvících draků, světelných tunelů a obřích instalací z tisíců balónků můžete vstoupit od pátku do neděle v Trojhalí Karolína v Ostravě. Na děti tu čekají i dílničky, maskoti, pohyblivé sochy a další atrakce.

    Balonkový drak v Brně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Svět dýní

    S příchodem podzimu se do Botanické zahrady v Praze Troji vrací oblíbená výstava dýní. V areálu zahrady jsou připravena strašidelná aranžmá a dekorace. Kromě dýní všech možných barev, tvarů i velikostí se mohou těšit na pavouky, bubáky, čarodějnice, bludičky i strašidelný hrad. Zavítat sem můžete do 2. listopadu.

    ...kam ještě za dýněmi?

    *Praha – Světelný Wonderland v Letňanech je až do 17. listopadu proměněný na Halloweenskou vesnici plnou světel, dýní, veselých strašidel, lampionových průvodů a zábavných workshopů.

     

    *Drnholec - Svět dýní vystavuje na 3,5 tisíce oranžových plodů. Leží na zemi, slouží jako lampičky, je z nich vytvořen nápis, dům i srdce. Největším magnetem je ale pyramida, která připomíná stavbu indiánského kmene Mayů. Zavítat sem můžete do 17. listopadu. Více čtěte ZDE

     

    * Staříč - Až 58 rozmanitých druhů dýní lze spatřit na výstavě v aboretu ve Staříči na Frýdecko-Místecku. Josu sáčástí halloweenské instalace. Více čtěte ZDE

    Výstava dýní v Botanické zahradě v Praze Troji.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Cesta světlem

    V několika městech republiky opět ožije unikátní světelná podívaná. V Praze ve Žlutých lázních se můžete vydat na procházku evropskými měst kolem ikonických staveb. Zavítat sem můžete až do konce ledna každý den od 16 do 21 hodin. Více čtěte ZDE V areálu Dolních Vítkovic v Ostravě pro změnu připravena do konce roku cesta do vesmíru.

    Světelná podívaná ve Žlutých lázních v Praze vás provede evropskými metropolemi.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 12.

    Světelná zoo

    Ve spodní části Zoo Praha se můžete projít světelnou zahradou. Venkovní interaktivní instalace je úchvatnou podívanou na svět zvířat. Letos nese akce podtitul Divoká Asie. Zavítat sem můžete do 16. února.

    Světelná zoo v Praze.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Body Worlds

    Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.

    Výstava lidských těl Body Worlds je k vidění v OC Westfield v Praze na Chodově.
    Autor: Blesk:Alexandr Malachovsky

  • 14.

    Telka slaví 70

    Interaktivní expozice pro celou rodinu nazvaná Telka slaví 70 připomíná více než čtyřicítku oblíbených pořadů odvysílaných v posledních dekádách. Nechybí Studio Kamarád, postavy z večerníčků – Maková panenka a Víla Amálka, StarDance ani filmová tvorba, kterou reprezentuje třeba snímek Jak dostat tatínka do polepšovny. Zájemci si mohou vyzkoušet diktát se Zdeňkem Svěrákem či se stát součástí dabingového studia. Výstavu můžete navštívit do konce roku v Galerii ČT v Praze 4.

    Výstava v Galerii ČT k 70. výročí České televize.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 15.

    Století železnice

    Období od vzniku kolejové dopravy po konec zlatého věku železnice představuje výstava v Národním technickém muzeu v Praze. K vidění jsou autentické exponáty, například lokomotivní dvojkolí o váze 5,5 tuny, modely kolejových vozidel, dobové fotografie nebo interaktivní předměty a mnoho dalšího. Některé exponáty budou i k vyzkoušení. Zavítat sem můžete až do konce srpna příštího roku.

    Výstava v Národním technickém muzeu v Praze představuje začátky železnice.
    Autor: ČTK / Deml Ondřej

  • 16.

    Svět malíře Smetany

    Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.

    V Holešovické tržnici v Praze se koná výstava ilustrací a kreseb Zdeňka Smetany.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 17.

    Leporela a ilustrace

    Retro výstavu „Jé, to znám!", která oživuje vzpomínky a také zapomenutou legendu ilustrace Vilibalda Weinzettla (1916 až 1991), připravilo Regionální muzeum Mělník. K vidění jsou desítky dětských leporel, reklamní plakáty, ale i produktové obaly včetně oblíbené stavebnice Alfa, mozaiky Brouček, nebo populárních Hašlerek. Malí i velcí se mohou těšit také na tematické interakce s rozšířenou realitou. Expozici můžete navštívit do konce listopadu.

    Výstava leporel a ilustrací Vilibalda Weinzettla v Regionálním muzeu v Mělníku.
    Autor: Blesk:FOTO: Jiří Koťátko / CNC

  • 18.

    Třeboň plná loutek

    Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.

    Zámek Třeboň hostí výstavu 700 loutek.
    Autor: ČTK / Václav Pancer

  • 19.

    Vánoční výstavy

    *Světlá nad Sázavou – Kouzlo Vánoc můžete prožít na zámku, kde vás výstava provede cestou od dávných duchovních tradic přes středověké kouzlo gotiky až po moderní sváteční eleganci. Každá místnost nabídne jiný příběh Vánoc. Zavítat sem můžete do 4. ledna.

     

    *Vizovice - Galerie Mariette v předzámčí zámku Vizovice otevřela svou každoroční Vánoční výstavu Ve dvou výstavních sálech tu uvidíte um tradiční české výroby foukaných skleněných vánočních ozdob. Výstavu můžete navštívit do 23. prosince.

    Vánocemi to už dýchá na zámku ve Světlé nad Sázavou.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

    Fotogalerie
    52 fotografií
    Prague Car Festival v Praze - Letňanech.
    Prague Car Festival v Praze - Letňanech.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

     

     

     

Témata

tipy na víkend tipy na výlety CzechTourism pohádka Praha Božena Němcová výstava Karel Loprais Rallye Dakar Národní technické muzeum v Praze Princ a Večernice Pyšná princezna Česko Tatra 815

Máte k článku podnět nebo připomínku?

Cestování

Chorvatsko

Cesta autem Cesta vlakem Nejlepší pláže Nejlepší kempy Ostrovy Dubrovník Záhřeb Zadar Trogir Hvar Pag

Další destinace

Řecko autem Bulharsko autem Itálie autem

VÍCE ZPRÁV ZDE

Šéf dopravní policie o „dušičkovém“ víkendu: Kde budou hlídky a na co si dát pozor?
Šéf dopravní policie o „dušičkovém“ víkendu: Kde budou…
92 30. října 2025
DALŠÍ DALŠÍ
Články odjinud

Dnešní horoskopy

Beran
Do práce chodíte rádi, ale dnes budete unavení a bez energie. Milí Berani, neklaďte na sebe vysoké nároky. Místo řešení náročných úkolů se věnujte jen povinnostem s šibeničním termínem. Za své úsilí se odměňte. Večer se naložte do horké lázně a relaxujte.
Býk
Bouřlivý Mars vás donutí bojovat! Ať už budete usilovat o cokoliv, dosáhnete svého cíle. Jste sebevědomí a moc dobře víte, že máte šanci na úspěch. Počítejte se zvýšenou přitažlivostí a neodbytnými nápadníky. Ne vždy bude flirtování příjemné.
Blíženci
Již ve čtvrtek plánujte víkendové aktivity. Nejlépe vám mimo domov, tudíž zamluvte wellness pobyt na horách nebo si rovnou vyrazte na víkend do jedné z evropských metropolí. Neváhejte, protože se na vás usměje štěstí a vše pořídíte za polovinu!
Rak
Slunce i Mars se pohybují ve znamení Štíra, což na vás bude mít dechberoucí účinek. Prožijete románek s člověkem, po němž jste vždy toužili. Oddáte se partnerovi a svěříte se mu s nejtemnějšími sexuálními fantaziemi. Den bude plný ohnivé vášně.
Lev
Milí Lvi, nezdá se vám, že jste nedocenění? Od rána do večera jste v jednom kole, k tomu péče o rodinu a domácnost. A ve výsledku se musíte smířit s výplatou, která sotva pokryje potřeby rodiny. Najděte si přivýdělek nebo rovnou nové zaměstnání.
Panna
Tento čtvrtek je pro vás nejméně příznivým dnem. Dávejte si pozor na přepracování a važte slova. Nenechte se ovládnout pesimistickou náladou a zachovejte chladnou hlavu. Jakmile se dostanete do svízelné situace, hledejte v klidu adekvátní řešení.
Váhy
Dnes budete řešit peníze a majetek. Neodkládejte praktické otázky na později, jinak se vám to vymstí. Po pravdě řečeno nemáte nad svými příjmy a výdaji přehled! Buďte prozíraví a sestavte si rodinný rozpočet a zajímejte se také o moderní způsoby investování.
Štír
Nevěřte na náhodu a životní štěstí! Nebuďte bláhoví a uspějete v pracovním i osobním životě. Přestaňte se spoléhat na druhé a staňte se nezávislými. Odstěhujte se od rodičů, založte rodinu nebo se přihlaste do vzdělávacího kurzu. Změna vás posílí.
Střelec
Poslední dobou se sami sobě nelíbíte. Nejvíce vás trápí kila navíc a nevýrazná image. Než si dopřejte stylovou úpravu vlasů a vyrazíte na nákupy oblečení, zhubněte. Pokud je to nad vaše síly, poraďte se s výživovým poradcem a trenérem. Budete pod dohledem.
Kozoroh
Nalaďte se na vlnu podzimu! Vymaňte se z područí rutiny a buďte podnikaví. Vždyť je úplně jedno, že je venku prší a je sychravo. S úsměvem na tváři a optimistickým přístupem jde všechno líp. Nikdo vám nebrání vyrazit si k moři do exotiky za teplem.
Vodnář
Přestaňte se věnovat všemu, co vám nepřináší uspokojení a opusťte falešné kamarády. Jakmile si uvědomíte, kde chybujete, zocelíte se a uspějete. Omezte společenský život a věnujte se oblíbeným sportovním aktivitám, díky nimž najdete vnitřní klid.
Ryby
Milé Rybičky, odpoutejte se od rutiny dlouhých podzimních večerů. Věnujte si tvůrčí práci a vzdělávejte se. Osobní rozvoj vám pomůže stát se sebevědomějšími. Zdokonalujte se v aktivitě, která vás baví a rozšiřujte své obzory. Nebraňte se inovacím.