Tipy na víkend: Svátek mrtvých! Cesta světlem, Comic-Con i slavnosti sv. Huberta
První listopadový víkend s sebou přinese typicky podzimní počasí. Lépe bude v sobotu, neděle proprší.Teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů. Není přesto důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Prague Car Festival
Čtrnáctý ročník akce evropského významu Prague Car Festival nabídne na Výstavišti v Praze-Letňanech oba víkendové dny podívanou na široké spektrum unikátních automobilů a motocyklů. Představí se nejlepší tuningy z celé Evropy, česká i zahraniční špička automobilových a motocyklových závodů i průřez bohatou historií vývoje automobilů a motocyklů od předválečného období až po současnost.
- 2.
Svatohubertské slavnosti
Na zámku Loučeň na Nymbursku se v sobotu konají tradiční Hubertské slavnosti. Na celý den je připravený bohatý program plný hudby, sokolnictví, myslivecké kynologie, umění a českých tradic. Akci ukončí v 17 hodin světelná show.
- 3.
Starokladrubáci v akci
Národní hřebčín Kladruby nad Labem pořádá v sobotu podzimní Hubertovu jízdu. Zájemci ji absolvují v sedle starokladrubských koní nebo v kočárech. Začátek je na nádvoří kladrubského hřebčína, kde proběhne slavnostní nástup, závěrečné „Halali“ se uskuteční na místním závodišti.
- 4.
Den mrtvých
*Praha - Atmosféru mexického Día de Muertos můžete o víkendu zažít na nádvoří Náprstkova muzea. Poznáte tradice jednoho z nejdůležitějších mexických svátků, tanec i jídlo.
*Brno - Mexické Dušičky se konají v sobotu od 13 hodin v Restauraci El Coyote Cojo. Připravený je program pro děti i dospělé, soutěže a účast v mezinárodní výzvě o nejkrásnější oltář.
- 5.
Comic-Con v Brně
Comic-Con Brno & Junior se uskuteční o víkendu na výstavišti v Brně. Nabídne dva dny plné domácích i zahraničních hvězd, popkultury, sci-fi, fantasy, her, knih i zábavy pro celou rodinu. Novinkou bude Halloween party, která proběhne už v pátek 31. října. Letošní ročník přinese i několik výstav: kostýmy ze seriálu Arabela, originální filmové plakáty např. Vinnetou, E. T. – Mimozemšťan, a papírové modely ve spolupráci s časopisem ABC. Obří plocha je věnována hernám.
- 6.
Svět knihy
Na Výstavišti v Brně proběhne do neděle také největší knižní veletrh. Objevíte tu tisíce knižních novinek a setkat se můžete tváří v tvář s oblíbenými autory bestsellerů z Česka i zahraničí, ale i s novými talenty. Mezi hosty budou zastoupeni autoři různých žánrů – od beletrie přes non-fiction, sci-fi a fantasy, až po dětskou literaturu.
- 7.
Keltský nový rok
Oslavte Samhein – keltský nový rok v Zemi Keltů v Nasavrkách. Ve dne budou před oppidem připraveny tematické dílničky, na nichž si budou moci malí i velcí návštěvníci vyrobit masku, podzimní dekoraci nebo lucerničku. Chybět nebudou ani řemeslné stánky. Večer je připravené samhainové strašení. Ve vyzdobeném oppidu potkáte duchy předků, mytologické postavy, bytosti kouzelné a strašidelné.
- 8.
Pojďte se bát
Strašidelný den zažijete v sobotu v ostravských Dolních Vítkovicích. Celý areál se promění v hrůzyplné místo plné dobrodružství a strašení. Potkáte tu i Addamsovu rodinu s jejich show plnou děsivých pokusů, ožije hrabě Drákula, vlkodlaci a příšery.
- 9.
Dračí říše
Do světa mluvících draků, světelných tunelů a obřích instalací z tisíců balónků můžete vstoupit od pátku do neděle v Trojhalí Karolína v Ostravě. Na děti tu čekají i dílničky, maskoti, pohyblivé sochy a další atrakce.
- 10.
Svět dýní
S příchodem podzimu se do Botanické zahrady v Praze Troji vrací oblíbená výstava dýní. V areálu zahrady jsou připravena strašidelná aranžmá a dekorace. Kromě dýní všech možných barev, tvarů i velikostí se mohou těšit na pavouky, bubáky, čarodějnice, bludičky i strašidelný hrad. Zavítat sem můžete do 2. listopadu.
...kam ještě za dýněmi?
*Praha – Světelný Wonderland v Letňanech je až do 17. listopadu proměněný na Halloweenskou vesnici plnou světel, dýní, veselých strašidel, lampionových průvodů a zábavných workshopů.
*Drnholec - Svět dýní vystavuje na 3,5 tisíce oranžových plodů. Leží na zemi, slouží jako lampičky, je z nich vytvořen nápis, dům i srdce. Největším magnetem je ale pyramida, která připomíná stavbu indiánského kmene Mayů. Zavítat sem můžete do 17. listopadu. Více čtěte ZDE
* Staříč - Až 58 rozmanitých druhů dýní lze spatřit na výstavě v aboretu ve Staříči na Frýdecko-Místecku. Josu sáčástí halloweenské instalace. Více čtěte ZDE
- 11.
Cesta světlem
V několika městech republiky opět ožije unikátní světelná podívaná. V Praze ve Žlutých lázních se můžete vydat na procházku evropskými měst kolem ikonických staveb. Zavítat sem můžete až do konce ledna každý den od 16 do 21 hodin. Více čtěte ZDE V areálu Dolních Vítkovic v Ostravě pro změnu připravena do konce roku cesta do vesmíru.
- 12.
Světelná zoo
Ve spodní části Zoo Praha se můžete projít světelnou zahradou. Venkovní interaktivní instalace je úchvatnou podívanou na svět zvířat. Letos nese akce podtitul Divoká Asie. Zavítat sem můžete do 16. února.
- 13.
Body Worlds
Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.
- 14.
Telka slaví 70
Interaktivní expozice pro celou rodinu nazvaná Telka slaví 70 připomíná více než čtyřicítku oblíbených pořadů odvysílaných v posledních dekádách. Nechybí Studio Kamarád, postavy z večerníčků – Maková panenka a Víla Amálka, StarDance ani filmová tvorba, kterou reprezentuje třeba snímek Jak dostat tatínka do polepšovny. Zájemci si mohou vyzkoušet diktát se Zdeňkem Svěrákem či se stát součástí dabingového studia. Výstavu můžete navštívit do konce roku v Galerii ČT v Praze 4.
- 15.
Století železnice
Období od vzniku kolejové dopravy po konec zlatého věku železnice představuje výstava v Národním technickém muzeu v Praze. K vidění jsou autentické exponáty, například lokomotivní dvojkolí o váze 5,5 tuny, modely kolejových vozidel, dobové fotografie nebo interaktivní předměty a mnoho dalšího. Některé exponáty budou i k vyzkoušení. Zavítat sem můžete až do konce srpna příštího roku.
- 16.
Svět malíře Smetany
Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.
- 17.
Leporela a ilustrace
Retro výstavu „Jé, to znám!", která oživuje vzpomínky a také zapomenutou legendu ilustrace Vilibalda Weinzettla (1916 až 1991), připravilo Regionální muzeum Mělník. K vidění jsou desítky dětských leporel, reklamní plakáty, ale i produktové obaly včetně oblíbené stavebnice Alfa, mozaiky Brouček, nebo populárních Hašlerek. Malí i velcí se mohou těšit také na tematické interakce s rozšířenou realitou. Expozici můžete navštívit do konce listopadu.
- 18.
Třeboň plná loutek
Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.
- 19.
Vánoční výstavy
*Světlá nad Sázavou – Kouzlo Vánoc můžete prožít na zámku, kde vás výstava provede cestou od dávných duchovních tradic přes středověké kouzlo gotiky až po moderní sváteční eleganci. Každá místnost nabídne jiný příběh Vánoc. Zavítat sem můžete do 4. ledna.
*Vizovice - Galerie Mariette v předzámčí zámku Vizovice otevřela svou každoroční Vánoční výstavu Ve dvou výstavních sálech tu uvidíte um tradiční české výroby foukaných skleněných vánočních ozdob. Výstavu můžete navštívit do 23. prosince.