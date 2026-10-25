Výstava představí medvědy, kočkovité a psovité šelmy a hyeny. Nechybí model medvěda jeskynního v životní velikosti. „Na první pohled působil hrozivě, ve skutečnosti to však byl vegetarián. Ukážeme i linii medvěda hnědého, který dokázal přežít od starších čtvrtohor až do současnosti,“ prozradil spoluautor výstavy Aleš Plichta.

Originální kosti i dílo 3D tiskárny

Z kočkovitých šelem návštěvníci spatří prajaguára či vyhynulého lva jeskynního. „Jeho síla z něj činila jednoho z nejpozoruhodnějších lovců své doby,“ upozornil Plichta. Vystavené kostry lvů nejsou originálem, byly vytvořeny 3D tiskem z naskenovaných originálních kostí.

Slavnou pravěkou sošku vídali návštěvníci jen zepředu. Nyní lze spatřit i venušino pozadí.
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Zajímavé je také srovnání modelu vyhynulé hyeny jeskynní se současnou hyenou skvrnitou. Čtvrtá část výstavy patří vlkovi, jehož vzhled se do současnosti prakticky nezměnil. „Lehce nastíníme i vzájemné vztahy mezi velkými šelmami a pravěkým člověkem,“ dodal Plichta.

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Výstava pro malé i velké v Brně: Anthropos představí pravěké šelmy (22. 10. 2026)
Zdroj: TV Blesk Zdeněk Matyáš

Všechny modely vznikaly dva roky v Laboratoři antropologické rekonstrukce Moravského zemského muzea pod rukama sochaře Ondřeje Bílka.

„Postupně jsme vytvářeli kostru, svaly, tvar těla a charakteristické rysy zvířete. Na závěr pak výraz očí, strukturu srsti a detaily, které mu navrací život,“ podotkla Eva Vaníčková z Laboratoře antropologické rekonstrukce.

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Výstava zaujme i děti

Postavy šelem doplňují originální kosti nalezené v Čechách a na Moravě. Část výstavy patří i dětem, na které čeká interaktivní koutek s velkoformátovým komiksem, stolní hrou, zvířecíma maskama nebo smyslová hra Jak voní pravěk. Výstava potrvá v Pavilonu Anthropos do konce příštího roku.   

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Výstava Šelmy v proměnách času potrvá v Pavilonu Anthropos do konce roku 2027.
Výstava Šelmy v proměnách času potrvá v Pavilonu Anthropos do konce roku 2027.
Autor: Zdeněk Matyáš