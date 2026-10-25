Výstava představí medvědy, kočkovité a psovité šelmy a hyeny. Nechybí model medvěda jeskynního v životní velikosti. „Na první pohled působil hrozivě, ve skutečnosti to však byl vegetarián. Ukážeme i linii medvěda hnědého, který dokázal přežít od starších čtvrtohor až do současnosti,“ prozradil spoluautor výstavy Aleš Plichta.
Originální kosti i dílo 3D tiskárny
Z kočkovitých šelem návštěvníci spatří prajaguára či vyhynulého lva jeskynního. „Jeho síla z něj činila jednoho z nejpozoruhodnějších lovců své doby,“ upozornil Plichta. Vystavené kostry lvů nejsou originálem, byly vytvořeny 3D tiskem z naskenovaných originálních kostí.
Zajímavé je také srovnání modelu vyhynulé hyeny jeskynní se současnou hyenou skvrnitou. Čtvrtá část výstavy patří vlkovi, jehož vzhled se do současnosti prakticky nezměnil. „Lehce nastíníme i vzájemné vztahy mezi velkými šelmami a pravěkým člověkem,“ dodal Plichta.
Všechny modely vznikaly dva roky v Laboratoři antropologické rekonstrukce Moravského zemského muzea pod rukama sochaře Ondřeje Bílka.
„Postupně jsme vytvářeli kostru, svaly, tvar těla a charakteristické rysy zvířete. Na závěr pak výraz očí, strukturu srsti a detaily, které mu navrací život,“ podotkla Eva Vaníčková z Laboratoře antropologické rekonstrukce.
Výstava zaujme i děti
Postavy šelem doplňují originální kosti nalezené v Čechách a na Moravě. Část výstavy patří i dětem, na které čeká interaktivní koutek s velkoformátovým komiksem, stolní hrou, zvířecíma maskama nebo smyslová hra Jak voní pravěk. Výstava potrvá v Pavilonu Anthropos do konce příštího roku.