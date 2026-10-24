Markrabě Jan Jindřich stál u zrodu lucemburské Moravy a z Brna vytvořil významné středověké centrum. V historickém povědomí zůstal ve stínu svého syna Jošta (1351 až 1411), který na přelomu 14. a 15. století patřil k nejvlivnějším evropským politikům  a krátce před svou smrtí byl zvolen i  římským králem.

„Jan Jindřich zvyšoval počet hradů, měst i městeček v držení markraběte a významně přispěl k proměně Brna v rezidenční centrum rodu," uvedl archivář a historik Stanislav Bárta.

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Iluminované kodexy

Unikátnost výstavy spočívá v důrazu na písemné památky. Návštěvníci uvidí v 16 vitrínách rukopisy, listiny i kolekci mincí z tehdejších moravských mincoven.

K nejzajímavějším exponátům iluminované rukopisy jako je Kodex Jana z Gelnhausenu či Památná kniha olomoucká s vyobrazením Karla IV., Václava IV. a Jošta. Expozici doplňují také dvě podobizny Jošta a olověná rakevní destička, která podle Bárty potvrzuje pravost ostatků uložených v jeho hrobě.

Výstava vznikala dva roky za účasti studentů a odborného týmu z Ústavu pomocných věd historických a archivnictví filozofické fakulty Masarykovy univerzity. navšítivit ji můžete do 15. listopadu v Moravském zemském archivu na Palachově náměstí, vstup  je volný.

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Bratr Karla IV. 

Jan Jindřich Lucemburský (1322 až 1375) byl mladším bratrem císaře Karla IV. (1316 až 1378). Bratři mezi sebou měli harmonický vztah, což bylo na dobu středověku a neustálých bojů i v rámci rodiny o moc, nezvyklé. Od roku 1349 až do své smrti spravoval a rozvíjel Moravské markrabství. Pohřben je v brněnském kostele sv. Tomáše. Jeho nejstarším synem a nástupcem se stal markrabě Jošt Lucemburský .

VIDEO: Výstava o Přemyslovcích, která probíhala v Národním muzeu v Praze.

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Zdroj: Blesk.cz - Frederikke Anna Toman
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V Moravském zemském archivu je k vidění výstava Ve znamení lva a orlice. Dědictví moravských Lucemburků.
V Moravském zemském archivu je k vidění výstava Ve znamení lva a orlice. Dědictví moravských Lucemburků.
Autor: ČTK / Hlaváčová Monika

 