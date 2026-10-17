Mezi exponáty lidé uvidí jednoválce BSA S 11 z roku 1933 z Velké Británie, BSJ 500 OHV z roku 1948 z Královopolské strojírny, belgickou motorku Saroléa 23 K, britský Sunbeam M 9 z roku 1927 a americký čtyřválcový motocykl Henderson KJ z roku 1932.
„Ten stál v předválečném Československu závratných 28 tisíc korun. Pro zajímavost, solidní rodinný domek tehdy přišel na devět tisíc korun,“ upozornil kurátor výstavy Martin Reissner.
Schindler o motorku přišel, nezaplatil
Největší pozornost přitahuje italský motocykl, se kterým závodil Oskar Schindler na tehdy populárním závodě Brno-Soběšice. „V roce 1928 dojel na třetím místě. Poté se přihlásil k závodu v Jeseníkách. Když závodníkovi na třetím místě došel před cílem benzín, Schindler čtvrtý v pořadí zastavil a přes nesouhlas diváků jej džentlmensky nechal dotlačit stroj do cíle,“ uvedl Reissner.
Schindler ovšem o italskou motorku nakonec přišel, protože složil jen zálohu, ale doplatek už neuhradil. Poté se už motocyklových závodů nezúčastnil. Současný majitel stroj na Špilberk zapůjčil, přestože plánuje jeho renovaci.
Expozice připravená Muzeem města Brna bude k vidění od 22. října do 9. května příštího roku.