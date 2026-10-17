Mezi exponáty lidé uvidí jednoválce BSA S 11 z roku 1933 z Velké Británie, BSJ 500 OHV z roku 1948 z Královopolské strojírny, belgickou motorku Saroléa 23 K, britský Sunbeam M 9 z roku 1927 a americký čtyřválcový motocykl Henderson KJ z roku 1932.

„Ten stál v předválečném Československu závratných 28 tisíc korun. Pro zajímavost, solidní rodinný domek tehdy přišel na devět tisíc korun,“ upozornil kurátor výstavy Martin Reissner.

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Schindler o motorku přišel, nezaplatil

Největší pozornost přitahuje italský motocykl, se kterým závodil Oskar Schindler na tehdy populárním závodě Brno-Soběšice. „V roce 1928 dojel na třetím místě. Poté se přihlásil k závodu v Jeseníkách. Když závodníkovi na třetím místě došel před cílem benzín, Schindler čtvrtý v pořadí zastavil a přes nesouhlas diváků jej džentlmensky nechal dotlačit stroj do cíle,“ uvedl Reissner.

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Kurátor Martin Reissner o výstavě historických motorek na Špilberku
Zdroj: TV Blesk Zdeněk Matyáš

Schindler ovšem o italskou motorku nakonec přišel, protože složil jen zálohu, ale doplatek už neuhradil. Poté se už motocyklových závodů nezúčastnil. Současný majitel stroj na Špilberk zapůjčil, přestože plánuje jeho renovaci.

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Výstavu doplňuje množství upomínkových a pamětních předmětů, technických artefaktů, fotografií, dokumentů, sportovních cen, klubových stanov či korespondence. Součástí expozice je také interaktivní mapa a časová osa, díky nimž lze události zasadit do kontextu brněnské i světové historie motorismu.

Expozice připravená Muzeem města Brna bude k vidění od 22. října do 9. května příštího roku.

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Italský stroj Moto Guzzi 200 SS sedlal nacistický funkcionář a pozdější zachránce 1200 Židů Oskar Schindler.
Italský stroj Moto Guzzi 200 SS sedlal nacistický funkcionář a pozdější zachránce 1200 Židů Oskar Schindler.
Autor: Zdeněk Matyáš, archiv