Oliver (19) a Martin (23) bojují o život: Na brigádě spadli z 12. patra!
Dva kamarády ze Slovenska postihlo obrovské neštěstí. Na brigádě v Německu s nimi spadla závěsná pracovní plošina! Pád z 38metrové výšky Martinovi a Oliverovi přivodil těžké zranění. V nemocnici bojují o život.
Oba mladí muži ze Slovenska v době nehody pracovali na stavbě v německém městě Butzbach. Jak okomentoval deník Plus JEDEN DEŇ, z dosud nejasných důvodů se s nimi utrhla pracovní plošina. Jako zázrakem pád z 38metrové výšky, odpovídající 12. patru, přežili. S vážným zraněním skončili v nemocnici.
Oliver si po ukončení střední školy chtěl do Německa splnit sen. Po úrazu se ale vše změnilo. „Podstoupil několik náročných operací mozku a páteře. Lékaři mu zpočátku nedávali žádnou šanci na život, ale jeho srdce bojuje dál,“ uvedla zmíněné redakci jeho maminka. Lékařům se Olivera stále nepodařilo probudit, jeho stav je velmi vážný.
Martin se s těžkým osudem musel vypořádat už jako miminko, jelikož přišel na svět už v šestém měsíci těhotenství. „Po týdnu hospitalizace jsme si mysleli, že je všechno už na lepší cestě, ale opak byl pravdou. Martin dostal silnou infekci, kdy orgány přestaly spolupracovat, a přišel o obě nohy. Bojuje každý den za svůj život, za své sny, za svou budoucnost,“ popsala jeho rodina.
Návrat zpět bude pro muže i rodinu velmi náročný. Nákladnou léčbu si rodiče nemohou dovolit. Z tohoto důvodu proto obě rodiny založily transparentní účet.
Pokud nepracovali na cerno,tak veskerou lekarskou peci,invalidni duchod,odskodne Platì nemecko...con znamena,ze tem chlapcum jde normalni plat,coz je asi 2000 euro, plus veskera lecba. .a odskodneni?
Tady se budeme bavit o hodne,alé opravdu hodne vysoke castce.. a navic pokud se z toho dostanou,coz jim samozrejme moc preji,tak budou dostavat celozivotni rentu,opet hodne vysokou...takze to chce schopneho advokata...