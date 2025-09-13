Rodině z Madunic na dovolené zemřel syn (†10): Objetí, pusinky a večer smrt
Na dovolenou po 12 letech se rodina z Madunic na Slovensku náramně těšila. Do Bulharska se těšili i oba handicapovaní synové. Rodinu však hned první den postihla tragédie. Mladší z chlapců skončil v nemocnici. O pár dní později zemřel!
Timurko (†10) pět let bojoval se vzácným metabolickým onemocněním zvaným jako MLD. S rodinou si měl užít dovolenou v Bulharsku, sám letadlem nikdy neletěl. Jen pouhý den po příletu ale došlo na nejhorší, uvedl deník Plus JEDEN DEŇ.
V noci začal pokašlávat, nad ránem se začal dusit. Rodiče zavolali záchranku, která ho převezla do nemocnice ve Varně. Po dlouhých několika dnech usilovného boje o život chlapec bohužel zemřel. „S nesmírným zármutkem a zlomenými srdci vám chci říct, že nás Timurko navždy opustil,“ uvedla rodina.
Poslední den přitom chlapec normálně reagoval, vše zprvu nasvědčovalo tomu, že se z nejhoršího dostane. „Čekal na nás, kdy přijdeme za ním a vypadal docela fajn,“ řekla maminka o návštěvě nemocnice. „Mluvili jsme s ním, utěšovali ho, že všechno bude dobré. Vypusinkovali jsme ho, vyobjímali, ale večer se nám už život obrátil naruby,“ dodala.
Příčina smrti je dosud neznámá. Nemocnice proto nařídila pitvu. Rodina v tuto chvíli zařizuje převoz tělíčka zpět na Slovensko. „Je to pro nás velká ztráta a velmi nás to všechny zasáhlo. Kdo chce, může věnovat synkovi tichou modlitbu ve svém srdíčku, “ řekli rodiče nakonec.
