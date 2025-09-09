Čtyři mrtví po nehodě dvou aut na Trutnovsku: Další člověk je těžce raněný!
Při nehodě dvou osobních aut u Choustníkova Hradiště na Trutnovsku zemřeli v úterý vpodvečer čtyři lidé. Další člověk je těžce zraněný. Kvůli vyšetřování nehody je přerušený provoz na silnici mezi Trutnovem a Jaroměří na Náchodsku. Policie odklání auta na objízdnou trasu.
O tragické havárii informovali policisté na síti X. Nehoda se stala na silnici první třídy číslo 37 mezi Choustníkovým Hradištěm a obcí Kocbeře. Hlášení o střetu dostala policie kolem 17:45, uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová. „Případ si převzali trutnovští kriminalisté, kteří budou nyní intenzivně zjišťovat přesné příčiny a veškeré okolnosti této tragické události a také to, co jí předcházelo,“ dodala Muzikantová.
U nehody zasahovaly čtyři jednotky záchranářů a jedna lékařská posádka. K havárii vzlétly i dva vrtulníky, jeden z Libereckého a druhý z Královéhradeckého kraje. Zraněného řidiče jednoho z aut museli ze zdemolované kabiny vyprostit hasiči. „Zraněný muž utrpěl poranění horních a dolních končetin a pánve,“ uvedla krajská záchranná služba na síti X. Muž byl ve vážném stavu letecky transportován do fakultní nemocnice v Hradci Králové.
