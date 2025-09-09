Neštěstí u Krňovic: Srážku s autem a kamionem motorkář nepřežil
Na silnici druhé třídy 298 mezi Krňovicemi a Bělečkem na Královéhradecku zemřel v úterý při střetu kamionu, osobního auta a motocyklu motorkář (†40). Řidič (56) osobního auta utrpěl zranění, byl převezen do nemocnice. Řidič (40) nákladního auta vyvázl bez zranění.
Nehoda se stala před 10:20, silnice byla několik hodin neprůjezdná, vyplynulo z informací policie. Příčiny havárie zjišťuje. Na místě zasahoval také vrtulník záchranářů.
„Dechové zkoušky ke zjištění přítomnosti alkoholu jak u řidiče osobního vozidla, tak i u řidiče nákladního, vyšly negativně. U zemřelého motocyklisty byla nařízena soudní pitva,“ řekla policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Silnice byla v místě nehody uzavřená do 16:00.
„Motocykl jsme zajistili k odbornému zkoumání ke zjištění, zda nedošlo k technické závadě,“ dodala Muzikantová.
Zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Motorkář na místě svým zraněním podlehl, uvedli na sociální síti záchranáři. Při nehodě byla poškozena nádrž nákladního vozidla. Hasiči přečerpali naftu do kontejnerových zásobníků, část paliva unikla do půdy.
Silnice II/298 je spojkou mezi královéhradeckými výpadovkami na Brno a Ostravu, tedy silnicemi první třídy číslo 35 a 11. Krňovice jsou součástí města Třebechovice pod Orebem.
