Češi testují nové značení na silnicích. Elipsy pro motorkáře mají pomoci chránit životy
Nové vodorovné značení testují silničáři v Česku. Na nehodami neblaze proslulé trase přes Červenohorské sedlo v Jeseníkách přibyly bílé elipsy. Mají chránit životy motorkářů.
Každý, kdo se žene do zatáčky jako král silnic, totiž často míří moc blízko ke středu vozovky. A pak stačí jediný okamžik, i jen škrtnutí zrcátka, vletění do protisměru a tragédie je na světě.
Elipsy mají jezdcům na dvou kolech (ne)nápadně napovědět: „Hele, drž se víc u kraje, kolem nás projedeš bezpečněji!“
Inspirace přišla z Rakouska, Slovinska i Skotska, kde tahle bílá kouzla už pomohla snížit nehodovost. Pilotní projekt sleduje ministerstvo dopravy i BESIP. Pokud se osvědčí, čekejte elipsy všude tam, kde se silnice klikatí a kde motorkáři často bourají.
Snížit počet nehod v zatáčkách
„Inspirovali jsme se zkušenostmi zejména z Rakouska, ale také například Slovinska, Lucemburska či Skotska, kde podobné značení instalovali a ověřili, že při vhodném umístění vedlo ke snížení počtu nehod motocyklistů v zatáčkách,“ uvedl vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
Policie za ignorování elipsy motorkáře nebude popotahovat. Pokud si ji ale vezmou k srdci, je větší naděje, že domů dorazí ve zdraví.
„Motocyklisté jsou při střetu s jinými vozidly výrazně méně chráněni než řidiči automobilů, což vede k vyšší pravděpodobnosti vážných zranění. Statistické údaje ukazují, že zejména nehody motocyklistů při průjezdu zatáčkou vykazují zvýšenou závažnost následků nehod, k bezmála 40 % smrtelným nehodám motocyklistů dochází právě v zatáčkách,“ říká Jindřich Frič, ředitel CDV.
Udržet se ve svém pruhu
„Na základě zahraničních zkušeností se ukazuje, že vhodně navržené vodorovné dopravní značení může pozitivně ovlivnit volbu jízdní trajektorie motocyklistů,“ míní Kateřina Bucsuházy, vedoucí oblasti Hloubkové analýzy dopravních nehod.
„Nové dopravní značení, ve formě elips podél dělící čáry, poskytuje motocyklistům nástroj, který jim umožňuje přizpůsobit své chování silničnímu prostředí a nabádá jezdce, aby se bezpečně drželi ve svém jízdním pruhu,“ dodává.
