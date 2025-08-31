Český motorkář (†65) zahynul při nehodě v Rakousku: Vyjel ze silnice a zřítil se ze srázu
Při dopravní nehodě přišel v sobotu odpoledne u dolnorakouské obce St. Aegyd am Neuwalde o život pětašedesátiletý Čech, informovala v neděli s odvoláním na policii agentura APA.
Muž jel na motorce, když v pravotočivé zatáčce vyjel ze silnice a spadl do zhruba 15metrové hloubky.
Kolemjedoucí řidič osobního auta si nehody všiml, zavolal záchranku a Čechovi poskytl první pomoc. Zachránit se ho ale jemu ani zdravotníkům nepodařilo.
