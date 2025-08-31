Český motorkář (†65) zahynul při nehodě v Rakousku: Vyjel ze silnice a zřítil se ze srázu

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Facebook Wasserrettung LV Salzburg)
Autor: ČTK - 
31. srpna 2025
09:20

Při dopravní nehodě přišel v sobotu odpoledne u dolnorakouské obce St. Aegyd am Neuwalde o život pětašedesátiletý Čech, informovala v neděli s odvoláním na policii agentura APA.

Muž jel na motorce, když v pravotočivé zatáčce vyjel ze silnice a spadl do zhruba 15metrové hloubky.

Kolemjedoucí řidič osobního auta si nehody všiml, zavolal záchranku a Čechovi poskytl první pomoc. Zachránit se ho ale jemu ani zdravotníkům nepodařilo.

Video  Senior smetl motorkáře a ujel! 
Video se připravuje ...

Témata:
motorkářčechúmrtísmrtelná nehodaRakouskosilniceAustria Presse Agenturnehoda
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud