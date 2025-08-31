Záhadná nehoda u Neplachova: Mladou řidičku našli ráno mrtvou ve zdemolovaném autě
Obrovská tragédie se stala v noci na neděli u Neplachova na Českobudějovicku. Při nehodě tam zemřela mladá řidička. Ve vozidle Škoda ji u mostu přes dálnici D3 nalezli dnes ráno. Pravděpodobně jela v autě sama. Okolnosti nehody policie zjišťuje. ČTK to řekl mluvčí policie Jiří Matzner.
„Zatím jen spekulujeme, že vjela, ale ne na dálnici, ale na staré silnici, na svodidla, pravděpodobně vlivem rychlé jízdy ji to vymrštilo. Letěla vzduchem a dopadla poblíž pilíře dálnice,“ řekl Matzner. O letních prázdninách na jihočeských silnicích zemřelo osm lidí. Od začátku roku mají nehody v kraji 28 obětí.
