Záhadná nehoda u Neplachova: Mladou řidičku našli ráno mrtvou ve zdemolovaném autě

Nehoda řidičky u Neplachova na Českobudějovicku.
Autor: ČTK - 
31. srpna 2025
09:22

Obrovská tragédie se stala v noci na neděli u Neplachova na Českobudějovicku. Při nehodě tam zemřela mladá řidička. Ve vozidle Škoda ji u mostu přes dálnici D3 nalezli dnes ráno. Pravděpodobně jela v autě sama. Okolnosti nehody policie zjišťuje. ČTK to řekl mluvčí policie Jiří Matzner.

Zatím jen spekulujeme, že vjela, ale ne na dálnici, ale na staré silnici, na svodidla, pravděpodobně vlivem rychlé jízdy ji to vymrštilo. Letěla vzduchem a dopadla poblíž pilíře dálnice,“ řekl Matzner. O letních prázdninách na jihočeských silnicích zemřelo osm lidí. Od začátku roku mají nehody v kraji 28 obětí.

Moravskoslezsko baví chybami na dopravních značkách: Valasško, áutobusák i Sraník!

Popletené cedule v Moravskoslezském kraji.

Nehoda řidičky u Neplachova na Českobudějovicku.

Témata:
Policie České republikyČeská tisková kancelářsilniceokres České BudějoviceDálnice D3letní prázdninynehodaŠevětínČeské Budějovice
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud