Poznat se, utužit kolektiv a zažít nezapomenutelné, takový je program adaptačních pobytů pro první ročníky středních škol. Ten, který zakusili patnáctiletí studenti z Ostravy, splnil účel, dříve než začal. Na pondělní příjezd k hotelu Ski Park Gruň, který jen shodou šťastných okolností neskončil velkou tragédií, nezapomenou nejen do konce studia, ale určitě do konce svého života…
Podle svědectví studentek se začalo už cestou autobusu kouřit z motoru. Řidič zastavil, situaci překontroloval, ale pokračoval dál. Pak přišel osudový okamžik, autobus odbočoval do zatáčky.
Nebrzdil, pak přišel smyk
„Paní učitelka začala křičet, že nefungují brzdy, ať se chytíme, o což jsme se snažili,“ popsala dívka pro CNN Prima News. „Dozvěděli jsme se, že nefungují brzdy, takže řidič dostal smyk a vjeli jsme do sloupu. V tu chvíli se autobus převrátil na bok,“ doplnila další studentka.
Neovladatelný vůz narazil do sloupu, všude řinčelo sklo, děti ležely jedno na druhém, křičely… „Zadní část dopadla hodně špatně. My, co jsme byli vepředu, tak jsme na tom byli ještě dobře, ale vzadu to bylo nejhorší,“ popsala studentka.
Pomohli svědci
Bagrista, který byl opodál, a majitel ski parku Pavel Hanko slyšeli mohutný rachot. Doběhli k autobusu, který měl vymlácené přední sklo, a pomáhali vytahovat děti, učitele i šoféra ven. Zavolali horskou službu. Ta u nich často dělá cvičení, takže se dobře znají, a její členové byli právě na školení v nedalekém Frýdlantu nad Ostravicí. Neváhali, nasedli do aut a okamžitě vyjeli.
„Ještě před příjezdem zasahujících složek na místo poskytoval první pomoc zraněným svědek, který zjistil, že jsou všichni cestující venku z autobusu a při vědomí. Muž na základě instrukcí operátorky ošetřil několik zraněných a zajistil poté přesun zasažených do bezpečí nedaleké chaty," uvedl mluvčí záchranky Lukáš Humpl.
Na místo se v krátké době sjely všechny složky záchranného systému. „Záchranáři ošetřili celkem 34 osob. Jejich zranění, především v oblasti končetin a hlavy, byla lehká a středně těžká. Všichni byli mimo ohrožení života. Do zdravotnických zařízení bylo postupně převezeno 32 dětí. Šest do Fakultní nemocnice Ostrava, tři do nemocnice Nový Jičín a 23 do frýdecko-místecké nemocnice,“ dodal Humpl.
Technická závada?
Policie vyšetřuje nehodu jako obecné ohrožení z nedbalosti. „Dle předběžně zjištěných informací měl řidič autobusu z dosud nejištěných příčin vyjet mimo komunikaci, kde narazil do sloupu elektrického vedení a poté se autobus převrátil na pravý bok," uvedla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Jednou z vyšetřovaných příčin nehody je i technická závada na vozidle. Šofér podstoupil zkoušku na alkohol s negativním výsledkem.
