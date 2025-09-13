Rozsáhlá pátračka v Hradci: Naštvaný hoch (3) ujel mámě!
Mamince z Hradce Králové zmizel syn (3), když se rozhodl nastoupit do jednoho z autobusů městské hromadné dopravy. Na maminku se prý naštval! Policisté po něm začali pátrat. Drama mělo naštěstí dobrý konec.
K incidentu došlo ve středu odpoledne. „Matka uvedla, že se jí dítě ztratilo během krátké nepozornosti a nebylo k nalezení. Do pátrání se okamžitě zapojily hlídky městské i státní policie,“ uvedla na sociálních sítích městská policie Hradce Králové.
Policisty během dvaceti minut kontaktoval řidič autobusu, kterého na osamoceného chlapce upozornili cestující. „Hlídka byla na místě během dvou minut. Strážníci malého cestovatele posadili do služebního vozu a odvezli ho zpět k mamince,“ dodali strážníci. Chlapec se podle svých slov na maminku naštval.
Maminka byla po návratu syna štěstím bez sebe. Se slzami v očích strážníkům poděkovala.
Tříleté dítě samo odejde na autobus? Je to ještě batole 🤔, takže maminka asi nebyla moc bdělá při dozoru na synka 😉