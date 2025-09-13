Rozsáhlá pátračka v Hradci: Naštvaný hoch (3) ujel mámě!

13. září 2025 
13. září 2025
12:52

Mamince z Hradce Králové zmizel syn (3), když se rozhodl nastoupit do jednoho z autobusů městské hromadné dopravy. Na maminku se prý naštval! Policisté po něm začali pátrat. Drama mělo naštěstí dobrý konec.

K incidentu došlo ve středu odpoledne. „Matka uvedla, že se jí dítě ztratilo během krátké nepozornosti a nebylo k nalezení. Do pátrání se okamžitě zapojily hlídky městské i státní policie,“ uvedla na sociálních sítích městská policie Hradce Králové.

Policisty během dvaceti minut kontaktoval řidič autobusu, kterého na osamoceného chlapce upozornili cestující. „Hlídka byla na místě během dvou minut. Strážníci malého cestovatele posadili do služebního vozu a odvezli ho zpět k mamince,“ dodali strážníci. Chlapec se podle svých slov na maminku naštval. 

Maminka byla po návratu syna štěstím bez sebe. Se slzami v očích strážníkům poděkovala.

Témata:
autobuspátráníchlapecmaminkaHradec KrálovéKrálovéhradecký kraj
majkas ( 13. září 2025 14:15 )

Tříleté dítě samo odejde na autobus? Je to ještě batole 🤔, takže maminka asi nebyla moc bdělá při dozoru na synka 😉

Petra Karasová ( 13. září 2025 14:08 )

Maminka byla po návratu syna štěstím bez sebe.....

No, jsem si nevšimla. 🤔 Vypadá to, že to kluk neudělal poprvé, takže "seřezat" maminku, že ho neuhlídá. 🫣

Uživatel_5578684 ( 13. září 2025 14:07 )

😁 😁 😁 😁 😁

Květa Černá ( 13. září 2025 13:57 )

Uživatel_5578684 👍 To ale synek okamžitě zavolá na linku bezpečí, vloží se do hry dětský ombudsman, a maminka má na problémy zaděláno! Nová doba, nové mravy! J.A.Komenský by se divil!

Uživatel_5578684 ( 13. září 2025 13:52 )

😨 spíš ho pořádně seřezat

