Školák se v Hradci propadl do Labe: Od smrti ho dělily vteřiny! Zachránce promluvil

Zkoušel led, spadl do vody. Tak by se dal shrnout středeční pád teprve devítiletého školáka z Hradce Králové. Klouček na Tylově nábřeží zkoušel sílu ledu. Ledovou krustu probořil a do ledové vody spadl i s aktovkou!

Video Školák se v Hradci propadl do Labe. - Policie ČR Video se připravuje ...

Pádu si naštěstí všiml příslušník Celního úřadu a začal jednat. S naprostou jistotou a klidem kloučka z vody vytáhl. „Nebyl tam dlouho, odhadem asi 30 vteřin. Okamžitě jsem k němu běžel a křičel jsem: Drž se, nepouštěj se! Rychle jsem sáhl a vytáhl ho na břeh,“ uvedl Libor K. na webu Celní správy. Chlapce následně z promočeného oblečení svlékl a zabalil ho do deky, kterou měl náhodou při ruce.

„Na místo okamžitě vyrazila hlídka pohotovostního a eskortního oddělení. Při jejím příjezdu chlapce policisté zabalili do termoizolační fólie a předali přivolané zdravotnické záchranné službě. Ta ho po vyšetření bez zjištěného zranění předala matce,“ dodala k případu policie.