Smrt ve Vysokých Tatrách: Polský turista se zřítil z Gerlachu, pád nepřežil
Sestup z nejvyššího slovenského vrcholu skončil tragédií. Polský horolezec se v úterý 9. září zřítil z Batizovské próby pod Gerlachovským štítem z výšky zhruba 40 metrů. Záchranáři dorazili letecky, ale i přes veškerou snahu už mu nedokázali pomoci.
Dva polští turisté sestupovali brzy ráno z Gerlachu. Jeden z dvojice se však v exponovaném terénu zřítil a utrpěl vážná poranění hlavy i ruky. Muž zůstal v bezvědomí a jeho kolega rychle zavolal pomoc. Horská záchranná služba vyslala na místo záchranáře spolu s vrtulníkem, ale přivolaný lékař mohl už jen konstatovat smrt. Tělo horolezce transportovali záchranáři do ústí doliny a předali jej koronerovi.
Druhý z dvojice utrpěl šok a nebyl schopen sám bezpečně pokračovat. Záchranáři jej proto letecky přepravili do Starého Smokovce. Protože neměl žádná zranění, na vlastní žádost poté pokračoval dál samostatně.
Záchranáři na svém facebooku vyjádřili upřímnou soustrast rodině a pozůstalým. Zároveň připomněli, aby turisté dodržovali bezpečnostní pravidla.
Podle pokynů horské služby by měl mít každý návštěvník hor vhodné vybavení přizpůsobené trase i počasí, dostatek jídla a pití, lékárničku i mobilní telefon. Doporučeno je také zapisovat se do knihy túr a sledovat předpověď počasí.
Výstupy na Gerlachovský štít patří k těm nejnáročnějším v Tatrách. Horská služba dlouhodobě varuje, že trasy přes Batizovskou próbu jsou vhodné pouze pro zkušené horolezce, a apeluje na návštěvníky, aby nepodceňovali vybavení ani svou fyzickou kondici.
