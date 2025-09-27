Děsivá nehoda u Košic! Dítě (4) přišlo o prsty i část dlaně

27. září 2025
27. září 2025
Děsivá nehoda se stala v obci Drienovec u Košic na východě Slovenska. Při práci s ruční bruskou před jedním z domů se rozlomil brusný kotouč. Úlomek zasáhl malé dítě (4) a vážně mu poranil ruku.

Muž před domem rozřezával bruskou karoserii auta. Kolem se motalo malé dítě. Stačila ale chvilka, a neštěstí bylo na světě. Při práci se totiž rozlomil na tři části brusný kotouč a jeden z úlomků dítě zranil.

Předškoláčka vážně poranil na ruce. „Prasklý kotouč zasáhl nezletilou osobu, amputoval jí část ruky,“ uvedla podle serveru Noviny.sk policejní mluvčí Lenka Ivanová.

Dítě přišlo o čtyři prsty a část dlaně. Skončilo v nemocnici, čeká ho dlouhé léčení. Policisté se případem zabývají jako ublížením na zdraví. Vzhledem k věku zraněného dítěte a citlivosti případu záležitost více nekomentují. Obvinění ale zatím nepadlo.

