Šílené záběry z čínské nemocnice: Holčička (3) s nožem v hlavě ani neplakala
Video z jihozápadní Číny obletělo internet. Malá dívenka tam dorazila do nemocnice s nožem zabodnutým v hlavě, přičemž ji vedla vlastní matka. Lékařům se podařilo čepel bezpečně odstranit a dítě je mimo ohrožení života. Policie událost vyhodnotila jako nehodu, přesto se na sociálních sítích objevila vlna kritiky vůči chování matky, která chtěla dítě údajně nožem jen „postrašit“.
Případ se stal 15. srpna ve městě Kunming v provincii Jün-nan. Na zveřejněném videu je žena, jak vede svou dceru za ruku do nemocnice. Z pravé strany hlavičky přitom dítěti trčí asi patnácticentimetrový nůž. Holčička i přes vážný úraz působí klidně a ani nepláče.
Původně matka tvrdila, že převlékala postel a při manipulaci s prostěradlem nešťastně shodila nůž, jenž zasáhl na hrající si dítě. Zdravotníkům ale následně přiznala jinou verzi – nůž prý vzala do ruky, aby dceru během záchvatu vzteku postrašila, a v tu chvíli došlo k děsivé nehodě.
Zdravotníci okamžitě zahájili operaci. Čepel byla zaklíněná nad pravým uchem, ale nezasáhla mozek ani hlavní cévy. „Kdyby matka zkusila nůž sama vytáhnout, riskovala by masivní krvácení. Jednala správně, když dítě okamžitě dopravila do nemocnice,“ uvedl lékař pro čínský deník South China Morning Post. Dodal také, že k bezprostřednímu smrtelnému zranění nedošlo díky měkčí lebce malého dítěte.
Policie případ uzavřela jako nehodu. Holčička zůstává v nemocnici na pozorování a její stav je stabilizovaný. Video však vyvolalo bouřlivé reakce na sociálních sítích. Uživatelé kritizují matku za lehkovážnost a někteří dokonce požadují, aby úřady situaci znovu prověřily.
