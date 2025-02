„Drive or die“ tedy „Řiď, nebo zemři“. To si napsal pod příspěvek na sociální síť mladík (†21) z Opavy, který je pravděpodobným viníkem tragické středeční nehody, při které zemřel on a další dva lidé (†19 a †20). Chlubil se tak novým autem. Před osudnou srážkou ho měl pouhé čtyři dny!

Ti, kteří mladíka znali, dobře věděli o jeho velké zálibě v rychlých vozech. „Jestli to byl on, tak to mu ta nová střela dlouho nevydržela,“ komentoval příspěvek jeden a dodal, že se rád řítil mladý šofér silnicemi ne právě předpisově. Podle místních mladý řidič patřil ke skupině lidí, kteří v okolí Opavy pořádají nelegální závody, což však policie zatím nepotvrdila.

Co se stalo ve středu kolem půl deváté večer, si mladík odnesl na věčnost. Patrně se před kamarádem, kterého vezl, snažil na rovném dlouhém úseku z červeného VW s nápisem na přední kapotě „vymačkat“, co nejvíce.

Riskantní předjíždění

V těžkou uvěřitelné rychlosti 200 km/h předjel subaru před sebou, ale patrně si nevšiml si, že z protisměru přijíždí seat. Následkem mladíkovy neukojitelné jezdecké vášně byla jeho smrt, ale i dvou dalších mladých lidí: spolujezdce (†20) a řidičky (†19) z protijedoucího auta.

„To auto, tomu žebráku, vydrželo 4 dny a dopadlo to takhle. To asi další komentář nepotřebuje,“ komentoval smrtelnou nehodu další člověk na sociální síti.

Zlomenné rodiny

„Drive or die, vybral si to druhé a zabil nevinné lidi,“ dodal diskutující heslo, které si připsal sám mladík pod příspěvek, v němž se chlubil novým vozem na sociální síti. Vozem, kterým čtyři dny na to zabil a další dva účastníky (18 a 66) nehody zranil.

Po nehodě zůstalo několik zlomených rodin. Sám mladík si v povánoční době na svůj profil pověsil fotografii s vyznáním: „Čas strávený s rodinou je to nejdůležitější, co máme.“ Mnoho lidí kvůli naprosto zbytečné riskantní jízdě ale už své nejbližší nikdy neobejme…

