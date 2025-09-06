„Holky jely v pátek odpoledne tramvají číslo 8 ze zastávky Krásného směrem do centra Brna,“ řekl Blesk.cz muž, který si vyžádal anonymitu. Dívky se během jízdy smějí, na autora videa vyplazují jazyk. „Je to jednoznačně hazard, hrozí pád do kolejiště. Pokud zrovna pojede tramvaj v protisměru, může to skončit tragicky,“ upozornila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
Policie nejspíš událost vyhodnotí jako porušení zákona o drahách. „Tramvaj patří mezi drážní vozidla, pohyb po tratích je podle zákona o drahách zakázaný. Jde o přestupek, hrozí postih až do výše deseti tisíc korun. Pokud by došlo k přerušení provozu, mohl by dopravce vymáhat i náklady za omezení dopravy.“ shrnul policejní mluvčí David Chaloupka.
Přelézal mezi vozy?
Nebezpečnou situací není jen jízda na spřáhle, ale i přelézání mezi tramvajovými vozy. Na to nejspíš doplatil začátkem června muž v Plzni, jehož zdevastované tělo vypadlo na silnici. Podle šéfa odborů Plzeňských městských dopravních podniků mohl nešťastník přelézat mezi tramvajovými vozy a souprava se v té chvíli rozjela.
Riskovali při stupidní výzvě
Letos v dubnu se zřejmě rozhodla trojice mladíků splnit stupidní výzvu ze sociálních sítí. V Brně naskočili na spřáhlo mezinárodního rychlíku do Vídně a doufali, že dojedou až do Břeclavi. Jejich cesta skončila už v Modřicích, kde je lapili policisté. Trojici hrozí vysoké pokuty od drážního úřadu mj. i za zpoždění mezinárodního spoje.
