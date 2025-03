Vedení dopravního podniku došla trpělivost. „Od nového roku evidujeme prudký nárůst případů, kdy mladí lidé naskakují na tramvaje a jedou buď na střeše, zadním spřáhle nebo různě zavěšeni na voze," uvedl generální ředitel dopravního podniku MIloš Havránek s tím, že jde o extrémně nebezpečnost záležitost.

Riskují zásah proudem i smrt v kolejišti

„Na střeše mohou být zasaženi elektrickým proudem, a pokud by z vozu spadli do vedlejšího kolejiště, ani střet s protijedoucí tramvají by nemuseli přežít. Z těchto důvodů jsme se rozhodli podat trestní oznámení a zahájit užší spolupráci s policií,“ dodal Havránek.

Dopravce podal trestní oznámení na neznámé pachatele pro podezření z trestných činů poškození cizí věci a obecné ohrožení. Je to i reakce na "hrdinství" dvou mladíků, kteří se v polovině února před zraky šokovaných cestující svezli tramvají číslo 8. Problém byl v tom, že jeden seděl na spřáhle, druhý se přidržoval střechy vozu.

Video Video se připravuje ... Hazardní jízda v Brně, mladíci se vezli na tramvaji Brněnská jednička

Video se objevilo na sociálních sítích. Podle vedení dopravního podniku jde o nebezpečný návod pro další následovníky, navíc při těchto hazardních kouscích může dojít k poškození dopravních prostředků. „Zejména se jedná o poškození světel a stěračů,“ dodala mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.



Nebezpečné výzvy ze sociálních sítí

Policie přiznává, že obdobných případů přibývá: „Podobné případy se bohužel začínají množit, a to zejména na železnici. Na počátku prosince loňského roku stejným způsobem přijeli do Brna mladíci mezi vagóny soupravy Moravia. V podobných případech se jedná o plnění výzev ze sociálních sítí,“ řekl mluvčí policie David Chaloupka.

Tragické následky

Podobný hazard předvedla v říjnu loňského roku čtveřice mladíků ve Vídni. Jeli na střeše vídeňského metra. Hazard nepřežil Čech (†18) a Ukrajinec (†17), kteří přijeli z České republiky. Plnili výzvu z tiktoku.



Hned trojice mladíků jela v červnu 2024 na spřáhle posledního vagónu osobního vlaku, který projížděl Černošicemi u Prahy. Natočila je palubní kamera záchranářů, která poblíž trati poskytovala první pomoc. I v tomto případě mělo jít o plnění výzvy z tiktoku.

Tragická smrt herce Svojtky

Všiml si ho ale strojvedoucí, který ihned vlak zastavil. Černý pasažér z vlaku slezl a pak provokativně šel po kolejích před ním, aby mu blokoval cestu.

Životem za jízdu na spřáhle tramvaje zaplatil v roce 1982 i herec Petr Svojtka (†35). Kromě řady rolí, které ztvárnil, mluví jeho hlasem Pavel Trávníček jako princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku.

Trápí je i vandalové

V brněnské MHD rostou i škody spojené s vandalským řáděním .Loni vyšplhaly na rekordních 6,3 milionu korun, což je téměř o 2 miliony více než v letech 2021 a 2022. Nejčastěji se jedná o posprejování vozidel, poškrábání nebo rozbíjení oken a poškozování interiéru.