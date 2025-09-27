Rozzuřený medvěd řádil v centru města a útočil na lidi: Zabil babičku, chlapec předstíral mrtvého!
V Petropavlovsku-Kamčatském vtrhl do centra města rozzuřený medvěd a během několika minut napadl tři obyvatele. Zabil ženu, zranil školáka, který předstíral smrt, a další muž unikl smrti jen díky tomu, že se schoval v autě. Agresivní zvíře nakonec zastřelil lovec z místní dobrovolné hlídky.
První útok se odehrál na parkovišti, kde se medvěd nečekaně přiblížil k muži nastupujícímu do auta. Ten stačil v poslední chvíli naskočit dovnitř a zabouchnout dveře. Zuřivá šelma narážela do vozidla a snažila se rozbít skla, na karoserii zůstaly hluboké vrypy a promáčkliny.
Krátce nato se zvíře objevilo na stadionu u místní školy a napadlo seniorku (†84) při ranním cvičení. Žena utrpěla rány na hlavě a vážné poranění ruky. Záchranáři ji převezli do nemocnice, ale přes veškerou snahu lékařů zraněním podlehla. Svědci popsali, že medvěd stál nad její ležící postavou a choval se velmi agresivně.
Nedaleko se odehrál další útok, tentokrát na chlapce (12) směřujícího do školy. „Syn šel na autobusovou zastávku, když se najednou ocitl tváří v tvář medvědovi. Strašně se lekl a rozběhl se, cítil, jak mu někdo dýchá za zády. Pak přišla prudká rána do batohu, upadl a uhodil se hlavou o asfalt. Předstíral, že je mrtvý, a možná právě to mu zachránilo život,“ popsala matka školáka ruským médiím. „Když otevřel oči, medvěd už tam nebyl. Přišel domů celý roztřesený a křičel,“ dodala žena.
Agresivní zvíře nakonec zastřelil lovec z dobrovolné hlídky. Podle úřadů šlo o zhruba desetiletého samce. Krátce po tragédii byl ve městě spatřen další medvěd, což vyvolalo mezi obyvateli paniku. Do ulic proto vyrazili ozbrojení myslivci i posílené policejní hlídky.
Kamčatka patří k oblastem s vysokým výskytem hnědých medvědů a útoky v obydlených místech se v posledních letech množí. Odborníci varují, že letošní podzim přinesl do regionu neobvyklý počet hladových zvířat, která se stále častěji odvážejí až do měst.
