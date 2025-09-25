Jedenáctiletý Tobias zachránil rodinu před požárem: Jediný si vzpomněl na číslo na hasiče
Požár zasáhl rodinu na Slovensku v obci Pružina večer 25. září. Matka chtěla zavolat hasiče, ale nemohla si v panice vzpomenout na číslo tísňové linky. Zachránil ji jedenáctiletý syn, který jí ho nadiktoval! Všichni se dostali ven z domu a nikomu se nestalo nic vážného. Hasiči oheň rychle uhasili.
Začalo se ochlazovat, a tak si rodina chtěla trochu zatopit a zahřát se. Kotel mají ve sklepě a tento rok ho používali poprvé. Teprve dvouletý syn už spal a babička koukala ve svém pokoji na televizi. „Byli jsme v kuchyni, když máma vyběhla z vedlejší ložnice a křičela na mého snoubence, že je tam cítit kouř,“ popisovala Miriama, obyvatelka domu.
Když jsme tam vešli, byla už místnost plná kouře a kotelna ve sklepních prostorech hořela. „Bylo tam hodně dýmu a strašně všechno smrdělo. Když jsem viděla oheň, tak už jsem byla hodně vystrašená, protože jsem se bála, že ten kotel může vybouchnout nebo něco…,“ doplnila Miriama.
Všichni zpanikařili a zapomněli číslo tísňové linky. Jediný, kdo si vzpomněl, byl jedenáctiletý Tobias. „Můj syn je zachránce a nadiktoval mi číslo na hasiče, protože já jsem si v tom stresu nemohla vzpomenout,“ popsala hrdě maminka Miriama pro TV JOJ.
„Běžela jsem pro dvouletého syna. Babička je o berlích, takže to trvalo déle a nadýchala se kouře,“ řekla. Z domu všichni vyběhli jen v tom, co měli. Babičku převezli záchranáři do nemocnice. „Bude v pořádku a vlastně se všechno podařilo uhasit. Nikomu se nic nestalo. Jsme živí a zdraví a ostatní se dá do pořádku,“ dodala Miriama.
K místu dorazili hasiči v dýchacích přístrojích a dostali se do kotelny ve spolupráci s dobrovolníky. Požár lokalizovali a rychle zlikvidovali. Všichni měli štěstí, že nedošlo k žádným zraněním. Podle mluvčího Krajského ředitelství hasičského a záchranného sboru Trenčín požár způsobil pouze škody na majetku v řádu několik tisíců euro.