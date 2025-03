Pohřeb dětí po požáru ve Velkém Šariši: Máma se zhroutila! Co se v osudnou noc dělo?

Velký Šariš se ponořil do smutku a bolesti. 25. března se na místním hřbitově rozloučila rodina i široká veřejnost s pěti oběťmi tragického požáru, který 20. března zničil skromné obydlí v místní osadě. V jediném hrobě navždy spočinula čtyři maličká těla sourozenců a jejich prababička.

Srdcervoucí scéna se odehrála přímo u rakví – čtyři malé bílé rakve a jedna větší drásaly srdce všem přítomným. Otec dětí Marek bezmocně stál nad ostatky svých nejmenších. Matka Maria (28) se při obřadu zhroutila a musela být odvedena na vzduch.

Osudnou noc odešla Maria pro pitnou vodu k rodičům. Do unimobuňky, kde s dětmi a prababičkou žili, totiž nebyla zavedena. Když se vracela, její domov už pohlcovaly plameny. Mladý muž jí musel zabránit, aby do ohně vběhla, jinak by v plamenech zemřela i ona.

„Děti křičely o pomoc, stály u babičky, nejmladšího v peřince si vzala do náručí,“ popsala deníku Plus JEDEN DEŇ nešťastná matka nejhorší chvíle svého života. Před očima viděla uhořet své čtyři děti: Brajena (†3 měsíce), Damiána (†2), Agnesku (†3) a Marii (†4). Stejný osud potkal i jejich prababičku Justínu (†62), jež se je snažila chránit. Nakonec se na ně zřítil hořící strop a všechny pohřbil v plamenech.

Pohřeb zaplatilo město

Oběti tragédie v úterý doprovodily na poslední cestě stovky lidí. Pohřeb financovalo město společně s pohřební službou.

Požár zničil nejen unimobuňku rodiny, ale připravil o střechu nad hlavou i dalších 30 lidí. Město ve spolupráci se státem zajišťuje zasaženým rodinám náhradní ubytování, jídlo a oblečení. Do několika týdnů by pro ně mělo vyrůst nové provizorní bydlení.

Policie prověřuje příčinu tragédie

Vyšetřovatelé případ řeší jako obecné ohrožení. Zatím nebyl nikdo obviněn, příčinu vzniku požáru ale policie stále zjišťuje. Jisté zatím je, že v osadě se topilo v kamnech na tuhá paliva a oheň se rychle rozšířil.

Velký Šariš zažil jednu z nejtragičtějších událostí ve své historii. Matce zůstaly jen vzpomínky a prázdné místo v srdci. „Nejhorší je, že jsem stála venku a viděla, jak mi moje děti umírají. Nemohla jsem nic udělat,“ naříká Maria.