Inspekce odhalila nesrovnalosti v supermarketech: Méně vajec v těstovinách i masa ve vepřové konzervě
Potravinářská inspekce během září zveřejnila znepokojivé závěry testů potravin odebraných v supermarketech po Česku. V několika případech došlo k pochybení při uvádění složení potravin na obalech. Nesrovnalosti odhalila u brambor, těstovin nebo vepřového v konzervě.
Těstoviny BILLA READY TAGLIATELLE šarže L.J34255 obsahovaly méně vajec, než bylo uvedeno na obalu. „Podle informace na obalu měla potravina obsahovat 20 % vajec. Rozbor v akreditované laboratoři ale v těstovinách prokázal přítomnost vajec v podstatně menším množství - pouze 13,2 %,“ napsala Státní zemědělská a potravinářská inspekce v příspěvku na sociálních sítích. Inspektoři výrobek odebrali v maloobchodní prodejně potravin Billa v Táboře.
Stejný řetězec inspektoři upozornili na další nesrovnalosti i u jiné potraviny. Na obalu konzumních brambory byla uvedena odrůda BELANA, podle zjištění o danou odrůdu nešlo. Jednalo se o pět kilogramů brambor s šarží L:2701.
Řetězec Billa podle zjištění inspekce nebyl zdaleka jediným hříšníkem. Inspektoři se pozastavili například nad masovou konzervou Vepřového na česneku zakoupeného v obchodě Kaufland. „Obsah masa ve výrobku byl podstatně nižší, než bylo uvedeno na obalu,“ uvedl web Potraviny na pranýři. Konkrétně šlo o šarži DMT 24.01.2028.
Inspektoři během září na webu zmínili i další chyby při uvádění obsahu potravin i v prodejně Norma v Železném Brodě u výrobků CHOCOYOCO Habibi DUBAI CHOCOLATE a AlpiNio PRETZELS covered in DARK CHOCOLATE. Inspektoři odebrali vzorky všech zmíněných potravin v průběhu června, července a srpna.
