Řidička na Náchodsku ujížděla s dítětem v autě: Policisté vytasili zbraň
Náchodští policisté mají za sebou náročný zásah. O víkendu v časných ranních hodinách začala hlídce v Novém Městě nad Metují ujíždět opilá řidička! V autě navíc vezla dítě. Po dlouhé honičce řidička nabourala, policisté museli pohrozit i služební zbraní. Celý incident zachytila kamera.
K honičce došlo v časných ranních hodinách v Novém Městě nad Metují. Hlídka si všimla rychle jedoucího BMW, rozhodli se proto řidičku zastavit a zkontrolovat. „Řidička však na jejich přítomnost reagovala dalším zrychlením, čímž zahájila nebezpečné ujíždění. Následně bylo vozidlo řízené dvacetiletou ženou pronásledováno čtyřmi policejními hlídkami. Trasa vedla přes Českou Skalici směrem k Červenému Kostelci,“ uvedla policie na webu.
Žena po dlouhé honičce nezvládla řízení a s autem narazila do oplocení domu, hlavního uzávěru plynu a vyvrátila strom.
„Po nehodě byli řidička i její mladistvý spolujezdec zajištěni za použití donucovacích prostředků, konkrétně pod hrozbou namířené střelné zbraně. Řidička se podrobila dechové zkoušce, která prokázala přítomnost alkoholu,“ dodala policie s tím, že žena nadýchala více než jedno promile.
Řidičce hrozí pokuta a zákaz řízení na 18 měsíců. „Není však vyloučeno, že bude věc právně překvalifikována na trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody až na tři roky,“ uvedla policie nakonec. Celková škoda jde do desetitisíců.
