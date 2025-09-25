Nezůstalo ale jen u projížďky po městě. „Mladík pokračoval na nedalekou cyklostezku, kde i díky vlivem alkoholu a drog nad strojem ztratil kontrolu a narazil do lavičky,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Na Chebsku boural opilý hoch (15)! Auto skončilo na střeše

Nehoda na Chebsku u obce Beranova. (13.9.2025)

To už byla zloději v patách policie. Při dechové zkoušce nadýchal „jezdec“ tři promile, test na drogy odhalil pervitin. „Mladík nyní čelí stíhání pro trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci,“ dodal mluvčí.

Pykal i nedbalý zaměstnanec

Ani neopatrný zaměstnanec nevyvázl s prázdnou. Za to, že pracovní stroj před odchodem do obchodu nechal bez dozoru, vyfasoval od policistů na místě pokutu.

