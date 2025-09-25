Nezůstalo ale jen u projížďky po městě. „Mladík pokračoval na nedalekou cyklostezku, kde i díky vlivem alkoholu a drog nad strojem ztratil kontrolu a narazil do lavičky,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
To už byla zloději v patách policie. Při dechové zkoušce nadýchal „jezdec“ tři promile, test na drogy odhalil pervitin. „Mladík nyní čelí stíhání pro trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci,“ dodal mluvčí.
Pykal i nedbalý zaměstnanec
Ani neopatrný zaměstnanec nevyvázl s prázdnou. Za to, že pracovní stroj před odchodem do obchodu nechal bez dozoru, vyfasoval od policistů na místě pokutu.
