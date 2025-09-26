„Když záchranáři dorazili na místo, řidičce už nedokázali pomoci, její zranění byla smrtelná. Zůstali na místě, dokud se nepodařilo evakuovat z vlaku všechny cestující,“ uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Dvořáček.
Fotografie z místa neštěstí ukazují, že mladá šoférka neměla šanci na přežití. Náraz vlaku směřoval přímo na místo řidiče udělal. Z auta zbyla hromadu šrotu.
Na sociální síti se s Pavlínou rozloučili tamní doborovolní hasiči. „Pavlínko, děkujeme, za vše, co jsi pro nás udělala, nikdy nezapomeneme….“
Dívka milovala folklor a organizovala řadu místních akcí jako byli Cyrolometodějské hody nebo Babské hody, které se odehrály jen pár dní před její tragickou smrtí.
Zdrcení lidé
K neštěstí došlo kolem 14. hodiny, ve vlaku jelo 89 cestujících a strojvedoucí. Dechová zkouška na alkohol u něj byla negativní. Přejezd je chráněný zvukovým a světelným zařízením.
Pod dívčiným parte se na profilu hasičů hromadí stovky projevů účasti. Lidé jsou zdrcení předčasným odchodem mladé slečny. „Hasiči jsou jedna velká rodina, i když jsme ji neznali osobně, byla to jedna z nás. Upřímnou soustrast," napsali hasiči z SDH Náměšť nad Oslavou.