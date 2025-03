Jde hlavně o látky a molitan. Odpadu je tolik, že zaplnil několik hal a další je uskladněn ještě i venku. „Ujišťovali nás, že ho tady budou recyklovat,“ řekla starostka Marie Rozehnalová (61, SNK pro Křižanovice).



Nemají recyklační linku

To Blesku řekl přes bránu i jeden ze zaměstnanců. Realita ale bude zřejmě jiná. Firma Hypo stavby, která sídlí na virtuální adrese v Ostravě a má odpad zpracovávat, recyklační linku totiž vůbec nevlastní.

Redakce Blesk.cz se pokusila kontaktovat majitele společnosti, aby to vysvětlil. Ten ale na sebe nikde neuvádí telefonický ani emailový kontakt. Zaměstnanci firmy k tomu jen dodávají: „Není tady a určitě ani nebude, kontakt na něj nedáme.“



Šetří to policie

„Případem se zabývají kriminalisté. Nyní probíhají procesní úkony, takže se k tomu v této chvíli nemůžeme víc vyjádřit,“ vysvětlil mluvčí policie Pavel Šváb. Případem se zabývá i Česká inspekce životního prostředí.

Společnost Hypo stavby měla část odpadu z Itálie navezenou v Křižanovicích už před rokem, a to v areálu bývalé pily. Inspekce životního prostředí jim tehdy za to uložila pokutu 200 tisíc korun. Odpad tak byl zřejmě do bývalého zemědělského areálu jen převezen.

