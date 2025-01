Vyzrát na policejní hlídku se pokusil šofér (29) osobáku na Vyškovsku. Měl k tomu pádný důvod, z úřední moci nesmí za volant až do roku 2027. Když spatřil majáky za sebou, pokusil se rychle si vyměnit místo se spolujezdcem.

Podle zasahující hlídky podnikla dvojice během okamžiku téměř artistický výkon, leč ani to nepomohlo. Byť se muž původně u volantu dušoval, že neřídil, zachytila celý veletoč palubní kamera služebního vozu.

„Jak to chcete hrát? Na kameře to bude krásně vidět, že jste řídil,“ obrátil se policista na „spolujezdce.“ „Nebude to vidět. Já si budu tvrdit svoje,“ opáčil drzoun sebejistě.

Video Video se připravuje ... Vyškovsko: Finta s výměnou řidiče a spolujezdce nevyšla Policie ČR

Parťák to vzdal

Jenže situace se rychle změnila. Údajný šofér (56) totiž nikdy neměl řidičák. „Starší muž okamžitě zařadil zpátečku a výpomoc příteli v nouzi si rychle rozmyslel. Jak hlídce uvedl, sám má svých problémů dost. Doznal tedy, že mu po zastavení společník doslova skončil do klína, a proto mu chtěl pomoci a vyměnili se,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

Problémy, které si krkolomným lhaním mladý muž přivodil, se ještě prohloubily. Kromě platného zákazu řízení se totiž odmítl podrobit testu na drogy a na alkohol.