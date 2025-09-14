Na Chebsku boural opilý hoch (15)! Auto skončilo na střeše
Dopravní nehoda u Teplé mezi obcemi Beranovka a Pěkovice v sobotu zaměstnala záchranné složky. Škodovka skončila na střeše. Řidičem měl přitom být teprve patnáctiletý chlapec! Řídit měl opilý.
K nehodě došlo v sobotu pozdě večer. „Muže, ročník 2010 a ženu narozenou v roce 2009 jsme transportovali na chirurgii chebské nemocnice, oba utrpěli lehká zranění,“ uvedla pro Novinky mluvčí krajské záchranky Simona Kratochvílová. Mladík měl být podle informací zmíněné redakce pod vlivem alkoholu. Jak se hoch k vozidlu dostal, není zřejmé.
Na místě zasahovala také jednotka hasičů. Případ mají v rukou policisté, v tuto chvíli se zabývají přesné příčině nehody.
