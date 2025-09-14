V Třeboni řádí dětský gang! Po brutálním útoku mají lidé strach

náměstí v Třeboni
náměstí v Třeboni
Třeboň
zámek Třeboň
pivovar Třeboň
Autor: btk - 
14. září 2025
10:59

Jihočeská policie se zabývá brutálním útokem v Třeboni, kde skupina mladíků napadla muže. Ten v kritickém stavu skončil v nemocnici. Útoků je ale prý mnohem víc! Ačkoliv radnice města řádění agresivní skupiny považuje za minulost, místní jsou jiného názoru. 

Skupina patnáctiletých chlapců v Třeboni brutálně zmlátila kolemjdoucího (38) v srpnu nedaleko baru U Čerta. Muže údajně kopali do hlavy a mlátili pěstmi. Jak informoval web iDnes, muž s krvácením do mozku skončil v nemocnici. Policisté skupinu mladíků dopadla.

Jeden z nezletilých útočníků je přitom chovancem diagnostického ústavu, uvedla televize CNN Prima News. Podle místních by mohl dokonce být součástí dětského gangu, který v lokalitě údajně řádí. „Opravdu je to skupina, protože je jich pět a víc. Mají všichni na levé ruce stejné tetování. Nazývají se 247,“ řekl zmíněné televizi blízký napadeného muže. 

V Třeboni došlo v poslední době hned k několika podobným útokům. Jak potvrdil mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner, u všech útoků se kriminalistům podařilo pachatele vypátrat a dopadnout. „Je to špatné. Babička mi nechce chodit už ani ven večer se psem. Říkala, že se to může stát každému, takže má strach,“ řekl další z místních. 

Město Třeboň řádění agresivní skupiny považuje za minulost. „Městské policii je jejich identita známá a přijala opatření, aby se eliminovalo jejich další působení, a to jak při výkonu činnosti hlídek v ulicích, tak v rámci monitoringu kamerového systému města,“ napsali představitelé města s tím, že důvod k obavám už není.

S vyjádřením ovšem údajný bratr jedné z obětí. „Tato skupina působí v regionu dlouhodobě. Nejde o ojedinělé případy – útoky se opakovaně odehrály nejen v Třeboni, ale také v Chlumu u Třeboně, Jindřichově Hradci nebo Českých Velenicích. (...) Tvrdit, že je zde bezpečno, je vůči obětem i obyvatelům, kteří se bojí o své blízké, neuctivé a nepravdivé,“ uvedl. 

Témata:
útokdětiradnicegangměstodětský gangpolicienemocniceTřeboňJihočeský kraj
Mirek Dušín ( 14. září 2025 11:37 )

👍 👍 👍

Mirek Dušín ( 14. září 2025 11:36 )

Nesmíš mlátit děti , tak děti mlátí staré ... a máte to

Uživatel_5343846 ( 14. září 2025 11:33 )

Nechápu to. Tak proč se nepřivolají policisté z okolí a neudělají zátah. Ve Spojených státech amerických to řeší tak, že se domluví několik chlapů s revolvery, říká se tomu občanská hlídka, a prochází spolu nebezpečná místa. Hlavně se nebát střílet.

