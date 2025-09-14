Rodině z Madunic zemřel na dovolené syn (†10): Timurka teď přivezli domů...
Na dovolenou po 12 letech se rodina z Madunic na Slovensku náramně těšila. Do Bulharska se těšili i oba handicapovaní synové. Rodinu však hned první den postihla tragédie. Mladší syn Timurek zemřel! Tělo chlapce je už zpět na Slovensku, blízcí chlapci poslali do nebe dojemný vzkaz.
Timurko (†10) pět let bojoval se vzácným metabolickým onemocněním zvaným jako MLD. S rodinou si měl užít dovolenou v Bulharsku, sám letadlem nikdy neletěl. Jen pouhý den po příletu ale došlo na nejhorší, uvedl deník Plus JEDEN DEŇ.
V noci začal pokašlávat, nad ránem se začal dusit. Rodiče zavolali záchranku, která ho převezla do nemocnice ve Varně. Po dlouhých několika dnech usilovného boje o život chlapec bohužel zemřel.
„Byl pro nás sluncem života a štěstím. Svou silou naplňoval náš život a srdce,“ uvedla zmíněné redakci maminka. „Důstojně a potichu, s pokorou a ubolenými srdíčky jsme se s ním rozloučili. Budeš nám neskutečně chybět chlapečku náš, náš andílku. Odpočívej v klidu,“ dodala.
Příčina smrti je dosud neznámá. Nemocnice proto nařídila pitvu.Tělo chlapečka zpět na Slovensko převezli v úterý 9. září.
Velmi smutné. Upřímnou soustrast🕊️