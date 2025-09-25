Dívka (†14) podstoupila zvětšení prsou: Nelegální zákrok nepřežila!
Teprve čtrnáctiletá dívka se v Mexiku stala obětí ohavného lékařského pochybení. Bez vědomí rodičů si nechala ilegálně provést operaci zvětšení prsou. V sobotu, týden po zákroku, bohužel zemřela. Nemocnice jako příčinu uvedla nemoc dýchacích cest. Otec, který se o operaci dozvěděl až v márnici, to však považuje jen za pokus nemocnice krýt své zaměstnance.
Čtrnáctiletá Paloma Nicole Arellano Escobedová podstoupila 13. září zákrok na zvětšení prsou. Kvůli jejímu nízkému věku však šlo o nepovolenou operaci, o které neměli do poslední chvíle tušení ani její rodiče. Týden po zákroku, 20. září, bohužel tragicky zemřela.
Tatínek Carlos Arellano hned v márnici poznal, že něco je špatně. Na těle své nevlastní dcery si všiml jizev po implantátech a došlo mu, že dívka v nemocnici bez jeho vědomí podstoupila plastiku prsou. A právě ta je podle něj na vině za její smrt. „Její úmrtní list uváděl jako příčinu zápal plic, to je ale podle mě jen pokus zamést pravdu pod koberec,“ řekl Carlos deníku Daily Star.
Je podle něj také velmi zvláštní, jak rychle měla nemocnice úmrtní list zhotovený. „Dali nám ho vlastně okamžitě. Nevím, jak ho mohli mít hotový tak rychle,“ pokračoval zdrcený otec. Nečekal tedy vůbec na nic a hned po pohřbu, který se konal den po úmrtí, nahlásil celou věc policii. Za utrpením a smrtí jeho nevlastní dcery se podle něj skrývá mnohem víc než jen obyčejná nemoc.
Nemocnice se podle něj snaží jen skrýt vlastní chyby. „Doufám, že všechny zodpovědné osoby policie důkladně vyšetří,“ uzavřel.
