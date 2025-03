Mámě zpackali operaci v Turecku: Moje tělo bylo zelenočerné!

Všechno začalo v roce 2021. Sara vážila 150 kilogramů a rozhodla se proto pro bariatrickou operaci, což je zákrok, při kterém se zmenšuje objem žaludku. Operace se vydařila a Sara postupně zhubla až krásných 76 kilogramů. Rozhodla se proto, že se do Turecka vrátí a nechá si tam ještě odstranit přebytečnou kůži na břiše.

Operace trvala 13 hodin. Když se Sara po zákroku probudila ve stahovacím obleku a s odsávacími hadicemi, okamžitě jí přišlo, že něco není v pořádku. Mohla sotva dýchat a zažívala nesnesitelné bolesti. Hrůza se ještě znásobila, když nakoukla pod obvazy. „Vypadalo to, jako bych měla tři prsa. Podle sestry to byl jenom otok, ale ve skutečnosti to byly zbytky tuku. Moje tělo bylo celé zelenočerné,“ popsala hororové probuzení deníku Bild.

Když přišla na hotel, tekutiny z jejího těla nepřestávaly téct. Připadala si, jako by její tělo postupně uhnívalo. Chtěla se vrátit domů, ale klinika jí nevydala potřebný doklad, který by jí dovolil letět. O devět dní později se chirurg rozhodl napravit škody, Saře však spíš přitížil. Za použití pouze lokální anestezie jí odřízl velký kus tuku s kůží a následně použil jakýsi žhavý nástroj, kterým jí ránu vypálil. „Přišla jsem si, jako by mi ta rána hořela,“ zavzpomínala na hrůzný zákrok Sara.

Hodlá se soudit

Když se konečně dostala zpět domů, lékař jí diagnostikoval extrémně vážnou infekci, kvůli které jí odumřelo velké množství tkáně. Musela proto podstoupit dalších deset operací, aby zpackanou plastiku vůbec přežila. „Udělala bych cokoliv, abych se mohla vrátit v čase,“ řekla Sara, která prý trpí i posttraumatickým stresem a o příšerném zážitku se jí zdají noční můry.

Rozhodla se, že když už nemůže své rozhodnutí vzít zpátky, zařídí, aby nešikovný chirurg z Turecka už nikdy neoperoval. Během dubna a května má v plánu se vrátit a lékaře zažalovat, jejím cílem je připravit ho o licenci. „Nikdy se nevzdám,“ napsala u sbírky, kde vybírá peníze na právníky.