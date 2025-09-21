Ceny potravin v obchodech: Podražily vepřové, eidam či vejce, máslo je naopak levnější
Za vyšší cenu než v srpnu lidé tento měsíc v obchodech pořídí vepřovou pečeni, eidam nebo vejce, přičemž kilogram pečeně zdražil o 7,15 koruny na průměrně 181,59 koruny, tedy o 4,1 procenta. O 4,41 koruny více - 28,38 procenta - si lidé připlatí také za konzumní brambory, které v srpnu naopak meziměsíčně zlevnily. Kilogram konzumních brambor teď vyjde na v průměru 19,95 koruny, vyplývá z informací na webu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Kilogramová cihla eidamu tento měsíc stojí průměrně 207,37 koruny, což je ve srovnání se srpnem o 5,48 koruny (2,71 procenta) více. Balení deseti vajec podle statistiků zdražilo průměrně o 2,74 koruny na 63,72 koruny, tedy o 4,49 procenta. Ceny ČSÚ zjišťuje jednorázově v terénu a nezahrnuje je do výpočtu měsíčních spotřebitelských cen.
Levnější než v srpnu jsou naopak máslo a jablka, přičemž cena 250gramové kostky másla zlevnila asi o 1,65 koruny na 65,83 koruny (o 2,45 procenta) a kilogram konzumních jablek o 3,08 koruny na 46,14 koruny, tedy o 6,26 procenta. Další položky podle ČSÚ meziměsíčně zdražily nebo zlevnily o méně než korunu, cena bílého pšeničného pečiva zůstala stejná.
Některé ze sledovaných položek stojí více také v meziročním srovnání, třeba u kilogramové cihly eidamu je to o 26,9 koruny, tedy 14,91 procenta. Vejce jsou dražší o 18,14 koruny (o 39,8 procenta) a kostka másla přibližně o 16,34 koruny (o 33,01 procenta).
Ceny v zemědělství v červenci meziročně vzrostly o 11,2 procenta, informovali dříve statistici. Ceny v rostlinné výrobě stouply o 5,6 procenta, v živočišné o 17,8 procenta.
Podle statistiků zdražilo výrazně třeba ovoce, a to o 21,5 procenta, nebo vejce s růstem cen o 42,5 procenta. Vzrostly i ceny olejnin o 12 procent a obilovin o 9,1 procenta, zatímco ceny brambor klesly o 22,7 procenta a čerstvé zeleniny o 8,3 procenta.
Zdražil skot o 35,8 procenta, mléko o 19,6 procenta a drůbež o 10,2 procenta, naopak zlevnila prasata o 5,7 procenta.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.