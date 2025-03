Průměrná cena balení 10 kusů byla loni v březnu podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) 36,10 Kč. Podle předběžných dat za třetí měsíc se nyní pohybuje kolem 68 Kč, což je o 10 procent více než v únoru a více než jednou tolik v porovnání s loňskem. Důvodů, proč zdražila, je prý hned několik.

„Je to zvýšená poptávka před Velikonocemi. Dále globální nedostatek vajec v souvislosti s nákazovou situací ve světě, kdy je navíc Amerika nyní hodně poptává v Evropě. Takže je možné, že země, které je tradičně vyvážejí do Česka, je nyní dodávají spíše tam a ta cena vzrostla, protože se odvíjí od evropské,“ uvedla předsedkyně Drůbežářské unie ČR Gabriela Dlouhá. Do ceny se promítá i předělávání hal na bezklecový chov, který má u nás skončit do konce příštího roku.

Koupíte i levněji

Jak je možné, že některé supermarkety prodávají vejce, která jsou podle producentů nedostatková, v akcích výrazně levněji? A někde se dá koupit i za 4,20 Kč/kus? „Obchodníci na vejcích mohou mít třeba i zápornou marži. Vždy spoléhají na to, že zákazník si koupí v obchodě ještě něco dalšího, na čem tu marži pak zase dožene. Ovšem jak narůstá poptávka a vajec není dost, tak v průměru nyní budou vejce stále drahá a nějaké zlevnění nastane spíše až po Velikonocích,“ uvedl ekonom Štěpán Křeček.

Líp? Možná za čtvrt roku

Podle Štěpána Křečka může špatná situace s vejci trvat až čtvrt roku, než se chovy drůbeže podaří znovu obnovit tak, aby se produkce dostala na dostatečnou úroveň. Pokud budou česká? To je otázka.

„Jde o dlouhodobější jev, spočívající v regulaci klecového chovu u nás. Cenu zvedá o desetihalíře. Je otázka, jak se k tomu postaví obchodní řetězce. Je možné, že budou dovážet levnější vejce z klecových chovů. Na to by si spotřebitelé měli dát pozor,“ doplnil. Například Polsko, které je významným producentem vajec, klece nezakázalo. Dochází tak k poškozování českých drůbežářů.

Nejen z Česka

První číslo na vajíčku informuje, z jakého je chovu.

1 – vejce od slepic chovaných ve volném výběhu, 2 – z halového chovu, 3 – z klecového chovu, 0 – vejce z ekologického chovu.

Dále je kód země, ze které pochází: CZ = Česká republika. Zá kódem země pak následuje číslo, které identifikuje konkrétní chov.

Běžně se u nás prodávají vejce PL = Polsko, DE = Německo, NL = Nizozemí, BE = Belgie, LT = Litva, SK = Slovensko.

