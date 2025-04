Proč se v Česku rodí málo dětí? Dopady drahoty i obav z války! Sociolog: Vymírat jsme nezačali.

Za celkovým přírůstkem asi 8900 obyvatel je zahraniční migrace. Do Česka se přistěhovalo 121 800 lidí, což je v meziročním srovnání méně. Pořád je ale toto číslo výrazně vyšší než v rocích před válkou na Ukrajině. Do zahraničí se pak vystěhovalo asi 85 tisíc lidí, což je o 38,4 tisíce více než v roce 2023.

Třetí rok

Počet narozených totiž klesl opětovně. „Počet živě narozených dětí se v roce 2024 výrazně snížil již potřetí v řadě. Roční úhrn 84 311 představuje nové historické minimum, které překonalo dosavadní číslo 89 471 z roku 1999,“ řekla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu. I počet loni zemřelých se meziročně mírně snížil na asi 112 tisíc lidí.

Méně svateb

Druhým rokem také výrazně klesl počet sňatků na asi 44,5 tisíce a nejvíce se brali lidé ročníku 1993. A zatímco do manželství se lidem nechce, stoupá počet rozvodů, kterých bylo okolo 20,8 tisíce. Nejčastěji se lidé rozváděli po 4 až 7 letech manželství.

Sociolog Kostelecký: Nezačali jsme najednou vymírat

Čísla statistického úřadu pro Blesk okomentoval Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie věd. Podle něj nejsou celková data o nejméně narozených za rok 2024 překvapivá, jelikož demografická data ukazovala už po třech čtvrtletích nejmenší počet narozených vůbec. A poslední tři měsíce loňského roku to jenom potvrdila. „Jsou asi dva hlavní důvody. První je ten, že klesá počet žen, které jsou ve věku, kdy se nejčastěji rodí děti. Dnes ty velmi slabé ročníky druhé poloviny 90. let se dostávají do věku 25–30 let, a když je málo děvčat tohoto věku, tak je málo maminek a málo dětí. To nemůže být jinak,“ míní Kostelecký.

Jako druhý důvod vidí nejistotu u lidí spojenou s vysokou inflací, válkou na Ukrajině, problémy s dostupností bydlení i vysoké ceny nájemného. „To odrazuje část lidí od toho, aby zakládali rodinu. Ale je to taková dočasná věc, kdy většinou, když se trochu zlepší situace, tak potom lidé mají děti později. To znamená, že ten pokles nebude tak dramatický, jak to chvíli vypadá. Není to tak, že bychom najednou začali vymírat a vůbec neměli děti,“ dodal Kostelecký.

Moravskoslezský kraj

Počet obyvatel: 1 182 613

Celkem přibylo/ubylo: -6591

Narozených: 8610

Zemřelých: 13 603

Přistěhováno: 11 033

Vystěhováno: 12 631

Sňatky: 4916

Rozvody: 2228

Jihomoravský kraj

Počet obyvatel: 1 229 343

Celkem přibylo/ubylo: +2594

Narozených: 9868

Zemřelých: 12 239

Přistěhováno: 25138

Vystěhováno: 20 173

Sňatky: 5044

Rozvody: 2288

Zlínský kraj

Počet obyvatel: 578 998

Celkem přibylo/ubylo: -1746

Narozených: 4447

Zemřelých: 6306

Přistěhováno: 7102

Vystěhováno: 6989

Sňatky: 2229

Rozvody: 1062

Olomoucký kraj

Počet obyvatel: 631 500

Celkem přibylo/ubylo: -1364

Narozených: 4943

Zemřelých: 6967

Přistěhováno: 8923

Vystěhováno: 8263

Sňatky: 2419

Rozvody: 1236

Kraj Vysočina

Počet obyvatel: 517 647

Celkem přibylo/ubylo: -313

Narozených: 4184

Zemřelých: 5408

Přistěhováno: 10 043

Vystěhováno: 9132

Sňatky: 1985

Rozvody: 888

Pardubický kraj

Počet obyvatel: 530 469

Celkem přibylo/ubylo: -91

Narozených: 4201

Zemřelých: 5442

Přistěhováno: 10 479

Vystěhováno: 9329

Sňatky: 2107

Rozvody: 1024

Královéhradecký kraj

Počet obyvatel: 555 923

Celkem přibylo/ubylo: -1026

Narozených: 4142

Zemřelých: 5882

Přistěhováno: 10 151

Vystěhováno: 9437

Sňatky: 2270

Rozvody: 1078

Jihočeský kraj

Počet obyvatel: 653 227

Celkem přibylo/ubylo: -1278

Narozených: 5082

Zemřelých: 6938

Přistěhováno: 9853

Vystěhováno: 9275

Sňatky: 2684

Rozvody: 1270

Středočeský kraj

Počet obyvatel: 1 466 215

Celkem přibylo/ubylo: +10 275

Narozených: 10 981

Zemřelých: 13 754

Přistěhováno: 44 511

Vystěhováno: 31 463

Sňatky: 5658

Rozvody: 2 946

Plzeňský kraj

Počet obyvatel: 614 640

Celkem přibylo/ubylo: +1266

Narozených: 4569

Zemřelých: 6256

Přistěhováno: 16 277

Vystěhováno: 13 324

Sňatky: 2561

Rozvody: 1229

Karlovarský kraj

Počet obyvatel: 293 195

Celkem přibylo/ubylo: -1882

Narozených: 1814

Zemřelých: 3401

Přistěhováno: 6527

Vystěhováno: 6822

Sňatky: 1210

Rozvody: 632

Ústecký kraj

Počet obyvatel: 808 356

Celkem přibylo/ubylo: -2813

Narozených: 6132

Zemřelých: 9493

Přistěhováno: 11 109

Vystěhováno: 10 561

Sňatky: 3399

Rozvody: 1655

Liberecký kraj

Počet obyvatel: 449 494

Celkem přibylo/ubylo: -1234

Narozených: 3253

Zemřelých: 4730

Přistěhováno: 8414

Vystěhováno: 8171

Sňatky: 1815

Rozvody: 880

Praha

Počet obyvatel: 1 397 880

Celkem přibylo/ubylo: +13 148

Narozených: 12 085

Zemřelých: 11 792

Přistěhováno: 62 689

Vystěhováno: 49 834

Sňatky: 6189

Rozvody: 2380

Česká republika

Počet obyvatel: 10 909 500

Celkem přibylo/ubylo: +8945

Narozených: 84 311

Zemřelých: 112 211

Přistěhováno: 121 823

Vystěhováno: 84 978

Sňatky: 44 486

Rozvody: 20 796