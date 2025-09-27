Gang náctiletých agresorů terorizuje Třeboň: Oběti popsaly brutální útoky
Mají společnou značku 247 a na sociálních sítích se chlubí brutálními videi z napadání svých obětí. Gang náctiletých z jihočeské Třeboně terorizuje místní. Promluvily oběti agresivních teenagerů.
Muž, kterého kluci po vyprovokované hádce dobili, popsal, co se u třeboňského náměstí dělo. Přiznal, že měl upito a lehce provokoval. Jenže další vývoj událostí ani ve snu nečekal. „Ta skupinka do toho hodně tlačila, chtěla vyvolat konflikt. Baví se tím, že chodí do města a vždycky si takhle někoho vyhlédnou,“ popsal pro CNN Prima NEWS.
Další z obětí skončila v kómatu, dodnes je v nemocnici a potýká se po ranách do hlavy se zdravotními problémy. „Není to dobré. Pokud by se vrátil alespoň částečně do normálního života, tak můžeme být rádi,“ svěřil se kamarád napadeného.
Náctiletí útočí brzy ráno, jejich revírem je průchod u náměstí. Že se nejedná o náhodné incidenty, potvrdila i jedna z místních. Terčem se stala její dcera s přítelem, právě toho agresoři napadli. „Šli před nimi a najednou na něm leželi,“ líčila žena s tím, že útočníci dobře vědí, jaká místa zabírají městské kamery.
Členům povedené partičky je mezi 14 až 18 roky. Mají stejná tetování na ruce, vášeň pro bojové sporty, útoky sdílí na sociálních sítích a vzájemně se na nich i podporují. Policie už o všech ví. „Policisté ve všech případech ztotožnili a dopadli pachatele, většina z nich je dokonce obviněná,“ potvrdil policejní mluvčí Jiří Matzner.
Kluci na jednání soudu čekají na svobodě. Jedno líčení již začátkem září proběhlo, z šestice mladíků jich pět vyfasovalo podmínky. Jediný plnoletý se ale base nevyhne.
Já jsem s podobnými mladistvými delikventy pracoval. Zajímalo by mě, jak mají nastavené podmínečné tresty, jak se musí chovat, aby se nedostali do vězení. Dále, zda je u jejich rodin soudní dohled nad výchovou nebo jaká mají mladiství omezení.