Gang náctiletých agresorů terorizuje Třeboň: Oběti popsaly brutální útoky

Parta náctiletých terorizuje Třeboň, policisté už o všech členech skupinky ví.
Parta náctiletých terorizuje Třeboň, policisté už o všech členech skupinky ví.
Parta náctiletých terorizuje Třeboň, policisté už o všech členech skupinky ví.
Parta náctiletých terorizuje Třeboň, policisté už o všech členech skupinky ví.
Parta mladíků útočila v Třeboni na lidi, jeden muž skončil v komatu. Náměstí v Třeboni.
Autor: rv - 
27. září 2025
11:38

Mají společnou značku 247 a na sociálních sítích se chlubí brutálními videi z napadání svých obětí. Gang náctiletých z jihočeské Třeboně terorizuje místní. Promluvily oběti agresivních teenagerů.

Muž, kterého kluci po vyprovokované hádce dobili, popsal, co se u třeboňského náměstí dělo. Přiznal, že měl upito a lehce provokoval. Jenže další vývoj událostí ani ve snu nečekal. „Ta skupinka do toho hodně tlačila, chtěla vyvolat konflikt. Baví se tím, že chodí do města a vždycky si takhle někoho vyhlédnou,“ popsal pro CNN Prima NEWS.

Další z obětí skončila v kómatu, dodnes je v nemocnici a potýká se po ranách do hlavy se zdravotními problémy. „Není to dobré. Pokud by se vrátil alespoň částečně do normálního života, tak můžeme být rádi,“ svěřil se kamarád napadeného.

Náctiletí útočí brzy ráno, jejich revírem je průchod u náměstí. Že se nejedná o náhodné incidenty, potvrdila i jedna z místních. Terčem se stala její dcera s přítelem, právě toho agresoři napadli. „Šli před nimi a najednou na něm leželi,“ líčila žena s tím, že útočníci dobře vědí, jaká místa zabírají městské kamery.

Členům povedené partičky je mezi 14 až 18 roky.  Mají stejná tetování na ruce, vášeň pro bojové sporty, útoky sdílí na sociálních sítích a vzájemně se na nich i podporují. Policie už o všech ví. „Policisté ve všech případech ztotožnili a dopadli pachatele, většina z nich je dokonce obviněná,“ potvrdil policejní mluvčí Jiří Matzner.

Kluci na jednání soudu čekají na svobodě. Jedno líčení již začátkem září proběhlo, z šestice mladíků jich pět vyfasovalo podmínky. Jediný plnoletý se ale base nevyhne.  

Video  Expertka o dětských vraždách v Česku: Proč se z dětí stávají vraždící monstra?  - Bára Holá, Lukáš Červený
Video se připravuje ...

Parta náctiletých terorizuje Třeboň, policisté už o všech členech skupinky ví.
Parta náctiletých terorizuje Třeboň, policisté už o všech členech skupinky ví.
Parta náctiletých terorizuje Třeboň, policisté už o všech členech skupinky ví.
Parta náctiletých terorizuje Třeboň, policisté už o všech členech skupinky ví.
Parta mladíků útočila v Třeboni na lidi, jeden muž skončil v komatu. Náměstí v Třeboni.

Témata:
policienapadeníobětiagreseskupinanáctiletíútočnícijihočeský krajTřeboňsociální síťoběť
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Pokorný Miroslav ( 27. září 2025 12:32 )

Já jsem s podobnými mladistvými delikventy pracoval. Zajímalo by mě, jak mají nastavené podmínečné tresty, jak se musí chovat, aby se nedostali do vězení. Dále, zda je u jejich rodin soudní dohled nad výchovou nebo jaká mají mladiství omezení.

Uživatel_5710535 ( 27. září 2025 12:27 )

Takže policie ví, kdo to je a oni mohou beztrestně mrzačit lidi? Jsou na svobodě, vyhlížejí další oběť a nikdo je neizoluje? Pasťáky pro mladistvé už nefungují? Divné jednání policie.

Uživatel_5858919 ( 27. září 2025 12:23 )

Ten hlavní podezrely je ve vazbě ostatní vozí rodiče do školy autem.Zletily do vězení ostatní detenční zařízení.Uzakonit trestní odpovědnost od 15 let jako ve Švédsku.

nika f ( 27. září 2025 12:21 )

Tady by měly přijít na řadu tělesné tresty. Rozkopat jim ksichty, jako to dělají oni. A pokud po tom zůstanou v kómatu, taky dobře. Lidský odpad.

Marek Tůma ( 27. září 2025 12:09 )

Jsou nezletilý. Pokud ale umí někoho rozkopat do komatu, měli by být trestně zodpovědní rodiče, za to co vychovaly.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud