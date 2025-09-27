Věznil dceru 22 let, měl s ní 3 děti: Brazilský Fritzl dopaden!
Vězněna svým otcem, matka jeho dětí, sexuální otrok. Případ Brazilky děsivě připomíná příběh Rakušanky, která svému vlastnímu otci Josefu Fritzlovi (90) porodila sedm dětí, zatímco žila 24 let v jeho sklepě.
Nejmenovaná 29letá žena byla svým nevlastním otcem (51) uvězněna a znásilňována od svých pouhých sedmi let. V 15 poprvé otěhotněla… Celkem Brazilci porodila tři děti. Ten ji na oplátku ještě prodával na sex.
„Nutil mě předstírat, že se mi to líbí, ale ti muži věděli, že jsem nucená. Přestala jsem je počítat. Bylo jich víc než třicet. Dělo se to každé dva tři měsíce,“ vypověděla mladá Brazilka, která pod záminkou potřeby lékařské péče pro děti utekla rovnou na policii a po dvou dekádách i s nimi unikla svému zajatci. Na toho si policie počkala přímo na místě, kde svou dceru věznil.
