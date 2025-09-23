Epstein jako král zvrhlík! Nechal si vyrobit šachy z mladých žen
Skandál amerického pedofilního miliardáře a vlivného přítele slavných Jeffreyho Epsteina (†66) nabírá stále nových rozměrů. V minulosti si například nechal zhotovit podivný šachový set, kde figurky byly založené na postavách mladých žen. On sám přitom posloužil jako model krále.
Podivné šachy si Epstein měl nechat zhotovit v roce 2016 ve studiu v New Yorku. Jako předlohy pro figurky využil devět žen, všechny mladší třiceti let. Podle zaměstnanců ženy tvrdily, že patří do jednoho šachistického klubu, nechtěly však uvést konkrétní název.
Po dobu několika měsíců do studia opakovaně docházely a nechaly si vytvořit sérii fotografií a trojrozměrných modelů v pečlivě vybraném oblečení. Jako poslední se focení zúčastnil i sám Epstein. Z modelů následně nechal zhotovit pískovcové sochy zpodobňující mladé ženy do tvarů šachových figurek. Ze své vlastní podobizny si nechal vyrobit krále, informoval deník Daily Star.
Americký finančník Jeffrey Epstein vešel ve známost především kvůli svým kriminálním aktivitám. Podle obžaloby se měl dopustit celé řady sexuálních deliktů, zahrnujících například i styk s nezletilými. Jakožto známý mnoha prominentů měl také údajně pořádat divoké večírky na svém soukromém ostrově a „půjčovat“ některým z hostů své sexuální otrokyně. Spáchal sebevraždu ve vazební cele v roce 2019.
O případu se v posledních měsících mluví především kvůli tzv. Epsteinově seznamu, na kterém by měla být jména všech jeho slavných kompliců.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.