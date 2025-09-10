Drama se odehrálo v úterý před polednem. Záchranáři přitom v první chvíli neměli informace o počtu zraněných. „Naše operační středisko vyslalo na místo vrtulník, velkokapacitní sanitku, inspektora provozu a pozemní lékařskou i záchranářskou posádku,“ řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová.
Lehčí zranění
„Museli jsme počítat s tím, že na místě může být více zraněných. Po přesnějších informacích z místa byly vrtulník i velkokapacitní sanitka odvolány,“ pokračovala mluvčí záchranky.
Zdravotníci měli nakonec v péči řidiče a ženu středního věku, kterou auto zranilo v obchodě. „Muže jsme po kontrolních vyšetřeních mohli ponechat na místě, ženu jsme po ošetření převezli k vyloučení závažnějších zranění do boskovické nemocnice,“ dodala Bothová.
VIDEO: Nezabrzděné auto v Brně projelo rušnou křižovatkou.
Nezabrzděné auto v Brně projelo rušnou křižovatkou Policie ČR