Drama se odehrálo v úterý před polednem. Záchranáři přitom v první chvíli neměli informace o počtu zraněných. „Naše operační středisko vyslalo na místo vrtulník, velkokapacitní sanitku, inspektora provozu a pozemní lékařskou i záchranářskou posádku,“ řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Lehčí zranění

„Museli jsme počítat s tím, že na místě může být více zraněných. Po přesnějších informacích z místa byly vrtulník i velkokapacitní sanitka odvolány,“ pokračovala mluvčí záchranky.

Zdravotníci měli nakonec v péči řidiče a ženu středního věku, kterou auto zranilo v obchodě. „Muže jsme po kontrolních vyšetřeních mohli ponechat na místě, ženu jsme po ošetření převezli k vyloučení závažnějších zranění do boskovické nemocnice,“ dodala Bothová.

Žena ve Vestci najela s Teslou do výlohy. (8. června 2024)
Policisté, kteří případ na místě vyšetřovali, mohli okamžitě vyloučit možný teroristický motiv. „Šlo o to, že si řidič při couvání spletl pedály. Když chtěl sešlápnout brzdu, omylem šlápl na plyn. Škoda byla na místě vyčíslena na 110 tisíc korun,“ řekl k případu mluvčí policie Pavel Šváb.

