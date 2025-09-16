Řidička (21) na silnici, která není příliš frekventovaná, dojela elektrokoloběžku a dosud z neznámých důvodů ji zezadu nabrala. Senior spadl a způsobil si velmi těžká zranění.
„Řidička osobního automobilu Audi tam srazila před ní jedoucího seniora na elektrokoloběžce. Muž i přes snahu záchranářů na místě podlehl způsobeným zraněním,“ potvrdil policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Na místo kromě policistů dorazili i záchranáři a hasiči. Ti pomáhali uzavřít úsek a zajistili bezpečí ostatních účastníků silničního provozu. Kvůli vyšetřování byla komunikace po určitou dobu zcela uzavřená a doprava musela být odkláněna jinudy.
Kriminalisté i dopravní policisté nyní zjišťují přesné okolnosti tragické nehody. Prověřují mimo jiné rychlost jízdy, stav vozovky a také to, zda některý z účastníků nehody nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinými návykovými látkami.
