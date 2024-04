Pořádně studenou koupel zažili v pátek po půlnoci brněnští policisté. Aby mohli pomoci tonoucímu muži, ponořili se kvůli němu do chladivé řeky Svitavy. Ta měla podle hydrometeorologického ústavu teplotu 9 °C. Po velkém úsilí se jim ho podařilo oživit.

Drama se odehrálo v brněnské části Obřany. „Krátce po půlnoci jsme na tísňové lince 158 přijali oznámení o pádu muže do řeky. Ten zřejmě kvůli předchozímu požití alkoholu nezvládl jízdu na elektrokoloběžce, havaroval a skutálel se do vody,“ řekl mluvčí policie Pavel Šváb.

Video Video se připravuje ... Policisté v Brně zachránili tonoucího muže. Policie ČR

Na místo okamžitě vyrazily dvě hlídky policistů z oddělení hlídkové služby. Když přijely na místo, okamžitě se bez váhání vrhli do studené vody.pokračoval Šváb.

Z video nahrávky je slyšet, jak policisté řešili to, jak nešťastníka, co nejrychleji zahřát. Přestože byli sami celí mokří, své strasti nijak neřešili. Okamžitě zahájili oživovací pokusy. Anděl strážný! Žena (60) se topila ve Vltavě, mladá dívka jí zachránila život „S tím jim vzápětí pomohl psovod, dále hasiči a přivolaní záchranáři. Díky společnému úsilí se jim muže podařilo oživit, vzápětí byl ve vážném stavu transportován do nemocnice,“ dodal mluvčí policie.