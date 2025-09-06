Detaily hrůzy v Ružinově: Matka chtěla dcery (†2, †5) zabít fénem, pak je utopila
V druhé polovině srpna zemřely v bytě v bratislavském Ružinově sestřičky Bela (†2) a Melánie (†5). Jejich neslyšící matka Ivana (33) děti utopila, byt zapálila a odešla do nedalekého bistra. Soudní dokumenty nyní odhalily děsivé detaily o smrti holčiček. Vyšetřovatelé uvádějí, že čin souvisel s obavami z rozvodu a ztráty dětí, posudek u ní navíc potvrdil smíšenou úzkostně-depresivní poruchu a sebevražedné sklony.
Podle slovenské televize JOJ odvedla Ivana pod záminkou koupání obě dcery do koupelny. Do vany hodila zapnutý fén, který měl způsobit smrt elektrickým proudem. Pokus však nevyšel, a proto si k dětem sedla a násilím jim držela hlavy pod vodou, dokud nepřestaly dýchat.
Po činu se žena pokusila o sebevraždu. Podle vyšetřovacího spisu se opakovaně pokoušela utopit i podříznout. Uvažovala dokonce o skoku z okna či o zapálení, ale ani jednu z možností nedotáhla do konce. Následně založila v bytě požár. Poté odešla do nedalekého bistra, kde požádala o vodu a přivolala pomoc.
Motivem hrůzného skutku měly být dlouhodobé neshody s partnerem Michalem. Ivana se obávala, že při případném rozvodu by děti připadly manželovi. Vraždu měla plánovat nejméně týden. Její choť přitom uvedl, že ženina agresivita byla vždy mířená výhradně proti němu, dětem nikdy fyzicky neublížila.
Ivana se momentálně nachází v nemocnici pro obviněné a odsouzené v Trenčíně. V lékařské zprávě stojí, že je nebezpečná sobě i okolí. Psychiatrické vyšetření potvrdilo smíšenou úzkostně-depresivní poruchu a sebevražedné sklony. Po ukončení hospitalizace má být převezena do bratislavské věznice.
