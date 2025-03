Vražda v sousedství Joža Ráže: Jana měla manžela podvést s desítkami mužů!

V noci z 24. na 25. února zavolal rozrušený muž na tísňovou linku a oznámil, že jeho manželce není dobře. Záznam hovoru zachytil jeho zoufalé prosby o pomoc i přiznání, že nechce žít. Když policie dorazila na místo, otevřel jim v pyžamu, s rukama volně svěšenýma u těla. „Zabijte mě,“ měl opakovaně říkat, než se zhroutil na podlahu, popsal slovenský deník Nový Čas. Policisté ho okamžitě zadrželi a převezli do vazby.

Přiznal se v dopisech

Juraj měl svou ženu dlouhodobě podezírat z nevěry. Na místě činu našli vyšetřovatelé dva dopisy do detailu popisující jeho domněnky. Tvrdil, že mu byla Jana nevěrná minimálně dvacetkrát a že s jedním z milenců otěhotněla a šla na potrat. V jednom z dopisů dokonce žádal provedení testu DNA jejich dětí.

Navenek dokonalý vztah, realita byla jiná

Na své okolí působili Jana a Juraj jako šťastný pár. Podle příbuzných i známých spolu chodili na výlety, drželi se za ruce a nikdy nedávali najevo žádné konflikty. „Drží se za ruce ti, co si nerozumí?“ nechápe tragédii Janina maminka.

Zcela jiný pohled na jejich vztah však popsali ženini kolegové. Podle nich Jana o manželovi mluvila spíše jako o spolubydlícím než o partnerovi. Tvrdila, že spolu už roky nežijí jako manželé a že se chystá k rozvodu. „Říkala, že spávají odděleně. Na jedné akci řekla, že má sexuální hračky, protože s mužem už nespí,“ popsala její kolegyně. Podle ní také často flirtovala s jinými muži a pravděpodobně měla poměr s kolegou.

Hrozí mu doživotí

Soud poslal Juraje do vazby s ohledem na možné riziko dalších násilných činů. Pokud bude uznán vinným, hrozí mu trest odnětí svobody na 20 až 25 let, případně i doživotí. Celá tragédie je o to bolestnější, že po Janě zůstaly dvě děti, jež její manžel svým ohavným činem připravil během pár hrůzných chvil o oba rodiče.